Укрэнерго призывает экономить электричество не только вечером, но и утром

Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужденно применил ограничения потребителей в Киеве и Киевской области, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Сумской областях.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

"Сегодня уже с восьми утра Украина потребляет на 6% больше электроэнергии, чем вчера. Поэтому диспетчерский центр "Укрэнерго" вынуждено применил ограничения потребителей в Киеве и Киевской области, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Сумской областях.

Сейчас главная причина ограничений потребителей - необходимость снизить нагрузку на магистральные сети, чтобы у ремонтников "Укрэнерго" было время отремонтировать оборудование, поврежденное мощными ракетными обстрелами. Следовательно, чем больше будет потребление, тем больше будет ограничений", - говорится в сообщении.

В Укрэнерго призвали украинцев помочь компании - добровольно уменьшить потребление электроэнергии и относиться к нему разумно.

"Как показало сегодняшнее утро, разумное электропотребление уже должно касаться не только вечерних часов, но и утра.

Мы не призываем не включать свет и электроприборы весь день, но просим относиться к электропотреблению здраво утром - с 8 до 11 часов и вечером - с 17 до 23", - призвали в компании.

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Наименьший уровень потребления электроэнергии – ночью. Поэтому именно тогда лучше пользоваться обогревателями, стиральными машинами, включать бойлеры, посудомоечные машины и другие энергозатратные приборы, добавили в Укрэнерго.

"Днем - не включать одновременно несколько мощных электроприборов, а утром и особенно вечером, когда потребление больше, - свести к минимум пользование электричеством.

каждый не включенный прибор - помощь энергетику, которая в этот момент чинит провода на высоте 30 метров или трансформатор, чтобы обеспечить вам постоянное энергопитание", - говорится в сообщении.

Графики отключений – по ссылке: https://bit.ly/3RWUg8d.

Напоминаем:

В Киеве и области в среду, 12 октября, ДТЭК централизованно выключила свет из-за дефицита мощности.

Вечером во вторник, 11 октября, в Киеве и центральных областях снова применяются ограничения потребителей, но днем удалось обойтись без них.

С 11 октября компания ДТЭК Киевские электросети на ежедневной основе заранее будет обнародовать эти графики на сайте с адресами и временем отключения.

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Экономическая правда