"Укрэнерго" стабилизировало энергопитание Киева и центральных областей Украины. В среду вечером велика вероятность, что не придется вводить принудительные ограничения потребителей в этих регионах.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

"Но, чтобы это стало возможным, необходимо, чтобы уровень потребления в энергосистеме перестал расти.

Поэтому просим всех потребителей прямо сейчас подходить к потреблению электроэнергии бережливо: выключите лишние электроприборы утром и вечером, когда потребление электроэнергии больше всего. Это снизит нагрузку на сети и облегчит работу возобновляющих их энергетиков", - обратились в компании.

"Последние ракетные обстрелы повредили немало энергетического оборудования, и мы продолжаем его восстанавливать. Работы очень много.

Масштабы и сложность повреждений в разных регионах отличаются, поэтому где-то нам нужно больше времени. Поэтому пока, к сожалению, остаются графики аварийных ограничений в Харьковской, Сумской и Полтавской областях", - добавили в Укрэнерго.

В "Укрэнерго" также отметили, что получили много звонков журналистов о том, когда вернут освещение "моста Кличко".

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"Этот вопрос не к нам. А вот если кто-то решит осветить прежнюю арку дружбы народов – то мы будем вмешаться", – резюмировали в компании.

Напоминаем:

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что отказаться от практики плановых отключений электроэнергии возможно при условии уменьшения ее потребления в период с 17:00 до 22:00 в целом по Украине на 25%.

Укрэнерго призывает экономить электричество не только вечером, но и утром.

В Киеве и области в среду, 12 октября, ДТЭК централизованно выключила свет из-за дефицита мощности.

Вечером во вторник, 11 октября, в Киеве и центральных областях снова применяются ограничения потребителей, но днем удалось обойтись без них.

С 11 октября компания ДТЭК Киевские электросети на ежедневной основе заранее будет обнародовать эти графики на сайте с адресами и временем отключения.

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Экономическая правда