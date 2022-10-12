"Зерновая инициатива": еще девять судов вышли из украинских портов

В рамках "зерновой инициативы" 12 октября из портов Великой Одессы в страны Африки, Азии и Европы вышли 9 судов из более 150 тыс тонн агропродукции.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

Среди судов - балкер KLC ERCIYES, который доставит 11,5 тыс. тонн сои в Египет, балкер SIMAS - 13,4 тыс. тонн кукурузы в Ливан, и танкер AGNES VICTORY - 42 тыс. тонн масла для Индии.

От причалов Одесского порта отправились балкеры LUCKY, KLC ERCIYES, ELIF S, GREAT ARSENAL. Из порта Черноморска вышли SIMAS, JASMIN QUEEN, LUGANO. Из порта "Южный" вышли суда AGNES VICTORY, EGE BEY.

"С 1 августа, момента выхода первого судна с украинским продовольствием, 325 судов вывезли 7,2 млн. тонн агропродукции из украинских портов в страны Азии, Европы и Африки", - отчитываются в министерстве.

Напомним:

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В ООН рассматривают возможность продления "зерновой инициативы" на год.

На 11 октября с момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 7 млн тонн агропродукции. Из украинских портов вышли 316 судов с продовольствием, направленным в страны Азии, Европы и Африки.

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к ООН и Турции с призывом продлить срок действия "зернового соглашения" и включить в список портов Николаевский портовый узел.

На въезде и выезде в черноморские порты Украины образовалась очередь из 120 судов, а время инспекции судов выросло до 10-15 дней из-за недостаточного количества инспекторов.

Экономическая правда