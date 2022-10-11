"Зернова ініціатива": з портів вийшли ще 7 суден з продовольством

У вівторок, 11 жовтня, в рамках "зернової ініціативи" з портів "Великої Одеси" вийшли 7 суден з українською агропродукцією.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що на їх борту 177,5 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. Зокрема, балкер SEA PEARL J доставить 30 тис. тонн пшениці до Тунісу.

Також від причалів Одеського та Південного портів вийшли судна LUCKY TRADER та ERDEK відповідно. З порту Чорноморська вийшли балкери HAZAR S, SEA PEARL J, INCE EVRENYE, MILINA, MAGNUM POWER.

Всього з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 7 млн тонн агропродукції.

Всього з українських портів вийшли 316 суден з продовольством, яке було направлене до країн Азії, Європи та Африки.

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На в’їзді та виїзді до чорноморських портів України утворилася черга зі 120 суден, а час інспекції суден виріс до 10-15 днів через недостатню кількість інспекторів.





