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ООН работает над продолжением "зерновой инициативы" на год

Вторник, 11 октября 2022, 19:01 - Анастасия Жарикова

В ООН рассматривают возможность продления "зерновой инициативы" на год.

Об этом стало известно во время заседания Генеральной ассамблеи ООН, передает пресс-служба Минагрополитики.

Срок действия соглашения, заключенного на 120 дней при посредничестве ООН и Турции о возможности экспорта украинского зерна из портов Большой Одессы, завершается в конце ноября.

Отмечается, что президент ассамблеи ООН Чаба Кереши высоко оценил работу "зернового соглашения", с помощью которого было экспортировано около 7 млн. тонн зерна.

"Мы будем действовать вместе для полного осуществления жизненно важных поставок продовольствия из украинских портов", - добавил он.

Кроме этого, по словам спикера ООН Стефана Дюжаррика, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и его команда работают над продолжением "зерновой инициативы" на год и ведут интенсивные переговоры по этим вопросам.

Напоминаем:

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На 11 октября с момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 7 млн тонн агропродукции. Из украинских портов вышли 316 судов с продовольствием, направленным в страны Азии, Европы и Африки.

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к ООН и Турции с призывом продлить срок действия "зернового соглашения" и включить в список портов Николаевский портовый узел.

На въезде и выезде в черноморские порты Украины образовалась очередь из 120 судов, а время инспекции судов выросло до 10-15 дней из-за недостаточного количества инспекторов.



Минагрополитики ООН зепно порты
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