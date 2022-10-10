Рух до та з українських портів затримується через чергу зі 120 суден: причина

На в’їзді та виїзді до чорноморських портів України утворилася черга зі 120 суден, а час інспекції суден виріс до 10-15 днів через недостатню кількість інспекторів.

Про це повідомляє Financial Times.

Наприкінці минулого тижня кількість суден, що очікують на відплиття в українські порти або з них, досягла рекордної позначки в 120 суден. За даними дослідницької компанії SovEcon, час, який судна змушені чекати перевірки в моніторинговому центрі в Стамбулі, з середини вересня збільшився до 10-15 днів, в порівнянні з п'ятьма-шістьма днями в перші шість тижнів дії угоди.

Затримки викликали заклики до збільшення кількості інспекторів, щоб задовольнити попит з боку великої кількості суден, що використовують цей маршрут. Україна прагне експортувати якомога більше зерна, щоб звільнити місце в своїх елеваторах для нового врожаю. За словами двох чиновників, знайомих з ходом угоди, вона все більше стурбована відставанням у виконанні зобов'язань.

"Існує певне розчарування в тому, що українці явно хотіли б експортувати якомога більше", - сказав один з них.

Амір Абдулла, представник ООН, відповідальний за координацію Чорноморської зернової ініціативи, визнав, що п'ять груп інспекторів, до складу яких входять представники Росії, України, Туреччини та ООН, намагаються задовольнити попит.

"В основному нам потрібно, щоб всі сторони погодилися, що нам потрібно додати інспекторів", - сказав Абдулла у коментарі Financial Times. Співрозмовники видання зауважують, що Росія неохоче надсилала додаткових інспекторів, щоб допомогти ліквідувати відставання, що обурило українських чиновників.

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"На даний момент немає рішення всіх членів [моніторингового центру] про збільшення кількості інспекцій, щоб уникнути подальшого скупчення суден, які очікують на перевірку", - сказав Юрій Васьков, заступник міністра інфраструктури України.

Представники ООН заявили, що відставання є свідченням успіху зернової угоди, адже прибуває більше суден, ніж будь-хто з боку ООН прогнозував. При цьому недостатня підготовка деяких екіпажів та судновласників також призвела до того, що деякі судна не змогли пройти інспекцію, що збільшило навантаження на інспекторів.





