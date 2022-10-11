Український бізнес закликав ООН та Туреччину продовжити та розширити "зернову угоду" 

Європейська Бізнес Асоціація звернулась до ООН та Туреччини з закликом продовжити термін дії "зернової угоди" та включити до переліку портів Миколаївський портовий вузол.

Про це йдеться в листі асоціації до ООН та Посольства Туреччини в Україні.

Також представники українського бізнесу закликають збільшити кількість перевірок суден з українською сільськогосподарською продукцією на добу.

Представники ЄБА відзначили важливу підтримку України з боку ООН та Туреччини щодо відновлення експорту українського зерна через порти Чорного моря в рамках "зернової ініціативи"

"Розблокування українських портів посприяло покращенню гуманітарної ситуації в Африці та Азії, а також протидії дефіциту продовольства у світі та зниженню цін на зерно", – додали в Асоціації.

Станом на 6 жовтня 2022 року "зерновим коридором" вже відвантажено понад 280 суден з більш ніж 6 млн тонн сільськогосподарської продукції на борту до країн Азії, Африки та Європи. Це, вважають у ЄБА, свідчить про те, що представники бізнесу довіряють Зерновій ініціативі та готові збільшувати обсяги перевалки вантажів.

Але вже станом на початок жовтня бізнес бачить деякі логістичні труднощі, які перешкоджають українському експорту аграрної продукції. Зокрема, кількість перевірок суден з українською аграрною продукцією вже зменшилась до 15 на добу.

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"Це означає, що у чорноморських портів "Великої Одеси" (Одеси, Чорноморськ та Південний) вдвічі скоротиться завантаженість, а час простою суден збільшиться. Судновласники та експортери зерна понесуть серйозні витрати через затримки суден. Як наслідок, зростуть ціни на українське зерно.

Тому на думку зернової бізнес-спільноти ЄБА, щоб уникнути великого скупчення суден, необхідно здійснювати не менше 25 перевірок на добу. Також є занепокоєння, що при існуючій затримці з перевірками Спільного координаційного центру, багато суден можуть застрягти в Босфорі в очікуванні цієї перевірки, яка може взагалі не відбутися, якщо зернова ініціатива не буде продовжена.

Також для ефективного подолання продовольчої кризи, бізнесмени пропонують розширити географію "зернової ініціативи", а саме включити до неї "зернові ворота" України – Миколаївський морський портовий вузол.

Нагадуємо:

На в’їзді та виїзді до чорноморських портів України утворилася черга зі 120 суден, а час інспекції суден виріс до 10-15 днів через недостатню кількість інспекторів.

Економічна правда