Вечером в Киеве и в отдельных регионах снова применяют веерные отключения – Укрэнерго

Вечером во вторник, 11 октября, в Киеве и центральных областях снова применяются ограничения потребителей, но днем ​​удалось обойтись без них.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Также применять принудительные ограничения на потребление пришлось в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

"Введение таких мер связано с необходимостью разгрузить энергетическую инфраструктуру для быстрого проведения восстановительных работ. Графики аварийных отключений могут длиться более 2 часов и публикуются на сайтах региональных компаний (облэнерго)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что специалистам Укрэнерго и облэнерго удалось возобновить энергопитание почти по всей территории Украины после вчерашней террористической атаки россиян на энергетические объекты.

Укрэнерго пока не планирует привлекать аварийную помощь из сопредельных европейских стран, в этом нет необходимости, добавляют в компании.

"Мы искренне благодарны украинцам за то, что вчера в вечерние часы вы помогли снизить потребление – по всей Украине оно вчера снизилось на 1,5-2 ГВт, что эквивалентно работе 2 атомных блоков. Или на 13-15% меньше, чем в обычном" осенний будний день.

В центральных регионах и Киеве, где вводили принудительные ограничения потребление в вечерние часы, снизилось на 26,5%.

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Из них почти 10% – добровольные ограничения энергопотребления со стороны граждан. Это существенно облегчило специалистам Укрэнерго возможность сбалансировать энергосистему после массированных вражеских обстрелов. Мы ценим ваш вклад в нашу работу и просим соблюдать бережливый режим и дальше", - заявили в компании.

Украинцев просят не включать мощные электроприборы одновременно с 17:00 до 23:00.

Напомним:

Кабинет Министров просит граждан ограничить потребление электроэнергии с 17.00 до 23.00 вторника.

Экономическая правда