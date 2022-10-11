На Киевщине веерные отключения продлятся до четырех часов: график

В Киевской области введены веерные отключения, которые могут длиться до четырех часов, в Киевской ОВА опубликовали график отключений.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация в Telegram.

Отмечается, что с 11 октября компания ДТЭК Киевские электросети на ежедневной основе заранее будет обнародовать эти графики на сайте с адресами и временем отключения.

"Ожидается, что продолжительность отключений не будет превышать 4 часов", - добавили в Киевской ОВА.

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Стабильное электроснабжение для всех потребителей планируется восстановить в течение нескольких дней, поэтому может потребоваться дополнительное ограничение потребления электричества в виде веерных отключений. Они будут применяться в четырех областях Украины и столице.