На Киевщине веерные отключения продлятся до четырех часов: график
В Киевской области введены веерные отключения, которые могут длиться до четырех часов, в Киевской ОВА опубликовали график отключений.
Об этом сообщила Киевская областная военная администрация в Telegram.
Отмечается, что с 11 октября компания ДТЭК Киевские электросети на ежедневной основе заранее будет обнародовать эти графики на сайте с адресами и временем отключения.
"Ожидается, что продолжительность отключений не будет превышать 4 часов", - добавили в Киевской ОВА.
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Напоминаем:
Стабильное электроснабжение для всех потребителей планируется восстановить в течение нескольких дней, поэтому может потребоваться дополнительное ограничение потребления электричества в виде веерных отключений. Они будут применяться в четырех областях Украины и столице.