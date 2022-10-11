ДТЭК детализировал график возможных отключений электроэнергии в Киеве

Компания ДТЭК обнародовала обновленные детальные графики ограничения подачи электроэнергии в Киеве в случае дефицита мощности.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК Киевские электросети в Facebook.

Дополненные графики почасовых отключений света сформированы по состоянию на 10:30 утра 11 октября.

"В текущей сложной ситуации для вашего комфорта мы разделили все адреса города на 3 очереди и будем ограничивать поставки света поочередно. Мы публикуем графики, чтобы вы могли заранее спланировать использование электроприборов", - пояснили в компании.

Речь идет о таких очередях:

1 очередь – с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00

2 очередь – с 12:00 до 16:00

3 очередь – с 16:00 до 20:00.

По состоянию на 10:30 утра, говорят в компании, этот график еще не был применен.

"График будет применен только в случае, если у государственной энергокомпании НЭК Укрэнерго возникнет необходимость сбалансировать энергосистему", – пояснили в ДТЭК.

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Напомним:

В Киевской области введены веерные отключения, которые могут длиться до четырех часов, в Киевской ОВА опубликовали график отключений.

Отмечается, что с 11 октября компания ДТЭК Киевские электросети на ежедневной основе заранее будет обнародовать эти графики на сайте с адресами и временем отключения.

Экономическая правда