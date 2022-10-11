ДТЭК детализировал график возможных отключений электроэнергии в Киеве
Компания ДТЭК обнародовала обновленные детальные графики ограничения подачи электроэнергии в Киеве в случае дефицита мощности.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК Киевские электросети в Facebook.
Дополненные графики почасовых отключений света сформированы по состоянию на 10:30 утра 11 октября.
"В текущей сложной ситуации для вашего комфорта мы разделили все адреса города на 3 очереди и будем ограничивать поставки света поочередно. Мы публикуем графики, чтобы вы могли заранее спланировать использование электроприборов", - пояснили в компании.
Речь идет о таких очередях:
- 1 очередь – с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00
- 2 очередь – с 12:00 до 16:00
- 3 очередь – с 16:00 до 20:00.
По состоянию на 10:30 утра, говорят в компании, этот график еще не был применен.
"График будет применен только в случае, если у государственной энергокомпании НЭК Укрэнерго возникнет необходимость сбалансировать энергосистему", – пояснили в ДТЭК.
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Напомним:
В Киевской области введены веерные отключения, которые могут длиться до четырех часов, в Киевской ОВА опубликовали график отключений.
Отмечается, что с 11 октября компания ДТЭК Киевские электросети на ежедневной основе заранее будет обнародовать эти графики на сайте с адресами и временем отключения.
Экономическая правда