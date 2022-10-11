Правительство призвало украинцев ограничить потребление электроэнергии вечером вторника

Кабинет Министров просит граждан ограничить потребление электроэнергии с 17.00 до 23.00 вторника.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.

Глава правительства отметил, что Россия продолжает массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры второй день подряд.

"Уже сейчас энергетикам и спасателям удалось возобновить электроснабжение в большинстве регионов. В 3,8 тыс. населенных пунктов вернулся свет. Стабилизированы поставки электричества в западных областях, практически полностью заживлены Харьков и Харьковская область. Продолжаются восстановительные работы по обеспечению энергопитания центральных регионов и Киева. Их планируется завершить в течение нескольких дней", – написал премьер.

В то же время, премьер подчеркнул, что РФ не останавливается в своих попытках разрушить энергетическую инфраструктуру Украины.

Шмыгаль также рассказал, что 10 октября украинцы по всей стране, откликнувшись на призыв, добровольно снизили потребление электроэнергии в среднем на 10%.

"Сегодня мы также будем просить ограничить потребление электроэнергии. Так же в часы пик - с 17:00 до 23:00 просим не включать энергоемкие приборы: электроплиты, электрочайники, электроинструменты, обогреватели и кондиционеры, духовки и утюги, микроволновки, стиральные и посудомоечные машины. Это очень важно для стабильной работы нашей энергосистемы", – обратился он к украинцам.

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Кроме того, из-за необходимости восстановить поврежденную критическую инфраструктуру также в некоторых регионах будет применен график отключения электроэнергии.

"Важно понимать, что такие ограничения потребления не связаны с дефицитом мощности в энергосистеме, а исключительно с необходимостью проведения восстановительных работ. Сейчас нет никакой нужды ни в аварийной помощи со стороны европейских стран, ни в импорте электрической энергии. Такая возможность при необходимости нас существует", – резюмировал Шмыгаль.

Напоминаем:

В понедельник, 10 октября, в вечерние часы жители Киева и Киевской области снизили потребление электроэнергии на 26,5%, чем в обычный осенний день.