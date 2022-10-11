Во вторник отключений электроэнергии в столице не планируется – Кличко

В Киеве во вторник отключений электроэнергии не предусматривается.

Об этом в эфире телемарафона заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает "Интерфакс-Украина".

"Вчера были некоторые временные отключения (электроэнергии – ред.) в связи с повреждением системы электропоставок.

На сегодняшний день, согласно моей информации, мы уже стабилизировали ситуацию, и на сегодняшний день никаких отключений уже не будет", - рассказал Кличко.

Однако в случае необходимости для балансировки энергосистемы по распоряжению главного диспетчера государственной энергокомпании НЭК "Укрэнерго" график аварийных отключений будет применен, добавили в КГГА.

Там обратили внимание, что отключения электроэнергии не будут касаться объектов критической инфраструктуры: медицинских учреждений, предприятий жизнеобеспечения города.

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Напомним:

Компания ДТЭК обнародовала обновленные детальные графики ограничения подачи электроэнергии в Киеве в случае дефицита мощности.

В Киевской области введены веерные отключения, которые могут длиться до четырех часов, в Киевской ОВА опубликовали график отключений.

Отмечается, что с 11 октября компания ДТЭК Киевские электросети на ежедневной основе заранее будет обнародовать эти графики на сайте с адресами и временем отключения.

Экономическая правда