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"Банк Сич": Фонд гарантирования начнет выплаты вкладчикам независимо от срока вклада

Вторник, 11 октября 2022, 16:37 - Алексей Павлыш

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 12 октября начинает возмещение средств вкладчикам АО "Банк Сич" по договорам банковского вклада вне зависимости от даты их окончания.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Также продолжаются выплаты вкладчикам по договорам банковского счета (текущие счета).

Вкладчикам возмещаются средства в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 9 августа 2022 года. Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривне по курсу НБУ, установленному к концу дня 9 августа 2022 года.

"Выплаты средств вкладчикам производятся через банки-агенты Фонда, подключенные к Автоматизированной системе выплат Фонда. Получить возмещение вкладчики могут непосредственно в отделении одного из банков-агентов Фонда или дистанционно, без физического посещения отделения банка", - пояснили в Фонде.

Дистанционные выплаты осуществляют 4 банка-агента: ПриватБанк, Укргазбанк Акционерный банк "Пивденный" и АО "ПУМБ".

Читайте больше о том, почему "Сич" уходит с банковского рынка, в статье: Минус один. Почему ликвидируют банк "Сич" и будут ли следующие

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Напоминаем:

Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать "Банк Сич", который был признан неплатежеспособным в начале августа.

Процедура ликвидации АО "Банк Сич" начинается с 10 октября 2022 года и продлится три года – до 9 октября 2025 года включительно.

Правление Нацбанка 9 августа отнесло "Банк Сич" к категории неплатежеспособных - банк не выполнил вовремя свои обязательства перед регулятором по кредитам рефинанса из-за нехватки средств. После этого Фонд гарантирования начал вывод "Банка Сич" с рынка и ввел в него временную администрацию.

Тогда киевские власти заявили, что планируют создать Муниципальный банк и подать заявку на вывод с рынка обанкротившегося "Банка Сич".

Читайте больше о том, почему "Сич" уходит с банковского рынка, в статье: Минус один. Почему ликвидируют банк "Сич" и будут ли следующие

Фонд гарантирования вкладов повторно продлил сроки конкурса по поиску инвесторов на вывод "Банка Сич" с рынка: не все успели подать заявки.

По данным ЭП, Фонд получил пришел только один пакет документов от одного участника конкурса в предварительно установленный срок. Этим участником был один из украинских коммерческих банков, при этом от киевских властей Фонд не получил полный пакет документы.

Экономическая правда

Фонд гарантирования вкладов банки деньги
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