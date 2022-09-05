У КМДА хочуть створити Муніципальний банк на базі неплатоспроможного "Банку Січ"

Київ планує створити Муніципальний банк міста та подати заявку на виведення з ринку збанкрутілого "Банку Січ".

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє пресслужба КМДА.

"Місто інвестує в банк для створення на його базі Муніципального банку Києва – для подальшого його перетворення на універсальний фінансовий інструмент міста", – зазначив чиновник.

За його словами, муніципальний банк є найкращим та надійним інструментом для проектного фінансування та роботи з Міжнародними фінансовими організаціями, іноземними інвесторами-партнерами. А також для фінансування робіт з відновлення інфраструктури міста і економіки загалом.

Також заступник київського міського голови підкреслив, що Муніципальний банк – це оптимізація фінансів міста і значна економія коштів громади.

Поворозник прокоментував і плани щодо купівлі несплатоспроможного АТ "Банк Січ".

"На ринку виникла унікальна ситуація, коли банк, який продовжує працювати і виконує всі свої зобов’язання, можна придбати за менші кошти і не очікувати півтора-два роки, що потрібні для створення нового банку. Для міста придбання існуючого банку і перетворення його на муніципальний, а також утримання цього банку коштуватиме на рік менше, ніж сьогодні витрачається на комісії за обслуговування в інших банках", – роз’яснив чиновник.

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Крім цього, з’явиться можливість зберегти робочі місця, виконувати в повному обсязі зобов’язання перед бізнесом та вкладниками "Банку Січ", пише пресслужба.

Нагадуємо:

Правління Нацбанку 9 серпня віднесло "Банк Січ" до категорії неплатоспроможних – банк не виконав вчасно свої зобов’язання перед регулятором за кредитами рефінансу через брак коштів.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав виведення "Банку Січ" з ринку та ввів у нього тимчасову адміністрацію.