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Процедура ликвидации "Банка Сич" продлится три года

Пятница, 7 октября 2022, 18:35 - Алексей Павлыш

Процедура ликвидации АО "Банк Сич" начинается с 10 октября 2022 года и продлится три года – до 9 октября 2025 года включительно.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физлиц.

Уполномоченным лицом ФГВФЛ с делегированием всех полномочий ликвидатора Банк "Сич" назначен ведущий профессионал по управлению активами и ликвидации отдела организации процедур ликвидации банков департамента ликвидации банков Стрюкову Ирину Александровну сроком на три года с 10 октября 2022 года по 9 октября 2025 года включительно.

"Информация о месте и сроке принятия требований кредиторов будет опубликована дополнительно на вебсайте Фонда и на странице Фонда в социальной сети Facebook", - говорится в сообщении.

Удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться за счет средств, полученных в результате ликвидации и реализации имущества (активов) банка, в очередности, предусмотренной частью первой статьи 52 ЗУ "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Читайте больше о том, почему "Сич" уходит с банковского рынка, в статье: Минус один. Почему ликвидируют банк "Сич" и будут ли следующие

Напоминаем:

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Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать "Банк Сич", который был признан неплатежеспособным в начале августа.

Правление Нацбанка 9 августа отнесло "Банк Сич" к категории неплатежеспособных - банк не выполнил вовремя свои обязательства перед регулятором по кредитам рефинанса из-за нехватки средств. После этого Фонд гарантирования начал вывод "Банка Сич" с рынка и ввел в него временную администрацию.

Тогда киевские власти заявили, что планируют создать Муниципальный банк и подать заявку на вывод с рынка обанкротившегося "Банка Сич".

Читайте больше о том, почему "Сич" уходит с банковского рынка, в статье: Минус один. Почему ликвидируют банк "Сич" и будут ли следующие

Фонд гарантирования вкладов повторно продлил сроки конкурса по поиску инвесторов на вывод "Банка Сич" с рынка: не все успели подать заявки.

По данным ЭП, Фонд получил пришел только один пакет документов от одного участника конкурса в предварительно установленный срок. Этим участником был один из украинских коммерческих банков, при этом от киевских властей Фонд не получил полный пакет документы.

Экономическая правда

Фонд гарантирования вкладов банки
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