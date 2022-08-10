Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію у збанкрутілий "Банк Січ"

Фото з сайту Банку Січ

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав виведення "Банку Січ" з ринку та ввів у нього тимчасову адміністрацію.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Зазначається, що тимчасову адміністрацію запровадили строком на один місяць з 10 серпня по 9 вересня.

Уповноваженою особою ФГВФО з делегування усіх повноважень тимчасового адміністратора "Банку Січ" призначили начальника управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Степанець Вікторію.

Читайте більше про те, чому "Січ" йде з банківського ринку, у статті: Мінус один. Чому ліквідують банк "Січ" і чи будуть наступні

Нагадуємо:

Правління Нацбанку 9 серпня віднесло "Банк Січ" до категорії неплатоспроможних – банк не виконав вчасно свої зобов’язання перед регулятором за кредитами рефінансу через брак коштів.