Путин попытался напугать Европу холодной зимой: Мерзни, мерзни, волчий хвост

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет поставлять энергоносители вне контракта, и попытался попугать Европу холодной зимой, вспомнив выражение "Мерзни, мерзни, волчий хвост".

Об этом он сказал на Восточном экономическом форуме, пишет российское пропагандистское издание ТАСС.

"И вообще мы ничего не будем поставлять, если это противоречит нашим интересам, в этом случае – экономическим. Ни газ, ни уголь, ни нефть, ничего...

Мы будем полностью выполнять наши контрактные обязательства. Но если кто попытается навязать нам, то хочу напомнить, что те, кто нам что-то хочет навязать, не в том положении находится, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются", - утверждает президент РФ.

"Поставлять ничего не будем вне контракта. И нам останется только одно - как в известной русской сказке приговаривать: "Мерзни, мерзни, волчий хвост", - добавил Путин.

Напомним:

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что Россия готова уже завтра возобновить работу "Северного потока", если ей вернут отремонтированную турбину.

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Спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков вновь заявил, что ремонтное обслуживание турбины "Северного потока" не проводится из-за санкций Запада.

В Кремле заявили, что причиной полного прекращения поставок и закрытия газопровода Северный поток-1 между Германией и Россией стали санкции Запада.

На фоне полной остановки поставок газа "Северным потоком-1" биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов в понедельник превысили 2800 долларов за тысячу кубометров, показав рост более чем на 30%.

Эталонные фьючерсы на газ во вторник упали на 13% после резкого роста в понедельник, поскольку правительства принимают антикризисные меры в попытке урегулировать энергетический кризис.

2 сентября в российском "Газпроме" заявили, что в ходе проведения регламентных работ на агрегате на станции "Портовая" обнаружили утечку масла и до устранения проблемы газопровод будет полностью остановлен.

При этом компания Siemens Energy не видит технических причин, о которых заявил "Газпром", для остановки "Северного потока" на неопределенный срок.

Экономическая правда