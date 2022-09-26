Новости 26 сентября: американские чипы в иранских "камикадзе", рекордное падение фунта 

О дронах. Иранские дроны-камикадзе Shahed-131 содержат процессоры производства американской компании Texas Instruments

О Британии. Фунт стерлингов в понедельник упал до рекордного минимума из-за опасений трейдеров, что экономический план нового правительства Великобритании создаст напряжение в финансовом секторе. Евро также достиг нового 20-летнего минимума по отношению к доллару.

О "потоке". Компания Nord Stream 2 AG, обслуживающая российский газопровод "Северный поток-2", зафиксировала резкое падение давления на одной из ниток провода

О космосе. NASA планирует 26 сентября столкнуть космический корабль с астероидом Диморф, который расположен в 11 млн километров от Земли.

О еде. Несмотря на восстановление экспорта из Украины, мир движется к наименьшим запасам зерна за последние годы, поскольку поставки слишком малы, а урожаи других крупных производителей зерновых меньше, чем изначально ожидалось.

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