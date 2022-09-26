У "Північному потоці-2" різко впав тиск: оператор заявляє про надзвичайну ситуацію

FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Компанія Nord Stream 2 AG, яка обслуговує російський газопровід "Північний потік-2", зафіксувала різке падіння тиску на одній з ниток проводу.

Про це пише російське видання "Комерсант".

Зазначається, що тиск у газопроводі за ніч впав з 300 до 7 бар. Оператор розцінює це як надзвичайну ситуацію.

"НП на нитці А газопроводу "Північний потік-2". Сьогодні вночі диспетчер берегового майданчика "Північного потоку-2" зафіксував різке падіння тиску в лінії А", – розповів оператор російському пропагандистському виданню "РИА Новости".

Про ситуацію, яка склалася, сповістили берегові служби Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії та Росії. За фактом НП ведеться розслідування.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що країнам ЄС слід зняти санкції з "Північного потоку-2" для стабілізації ситуації з постачанням газу.

Нагадуємо:

ВІДЕО ДНЯ

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не поставлятиме енергоносії поза межами контракту, і спробував полякати Європу холодною зимою, згадавши вислів "Мерзни, мерзни, вовчий хвіст".

Президент РФ Володимир Путін стверджує, що Росія готова вже завтра відновити роботу "Північного потоку", якщо їй повернуть відремонтовану турбіну.