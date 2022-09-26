Світові запаси зерна через посухи і війну в Україні зменшились до мінімуму за десятиліття – Reuters

Незважаючи на відновлення експорту з України, світ рухається до найменших запасів зерна за останні роки, оскільки поставки надто малі, а врожаї інших великих виробників зернових менші, ніж спочатку очікувалося.

Про це пише Reuters із посиланням на дані щодо поставок зерна та прогнозів урожаю.

Імпортери, виробники продуктів харчування та тваринники сподівалися, що доступність врожаю покращиться після того, як цього літа Україна, вражена війною, відновила поставки з чорноморських портів, а американські фермери висадили великі врожаї.

Але очікується, що Сполучені Штати, провідний у світі виробник кукурудзи, зберуть найменший урожай кукурудзи за останні три роки. Посуха також завдала шкоди європейським врожаям і загрожує майбутньому посівному сезону в Південній Америці", - пише агентство.

До кінця врожайного 2022/23 року світових запасів кукурудзи вистачить лише на 80 днів споживання, що на 28% менше, ніж п’ять років тому, і є найнижчим рівнем з 2010/11, згідно з даними, зібраними для Reuters Міжнародною радою по зерну.

У зв'язку з цим світові посадовці стурбовані.

Так, Світовий банк виділив 30 мільярдів доларів США для компенсації дефіциту продовольства, що погіршився внаслідок війни, а президент США Джо Байден минулого тижня оголосив про виділення майже 3 мільярдів доларів додаткового фінансування для для продовольчої безпеки.

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За даними ООН, півмільйона сомалійських дітей зазнають голоду внаслідок найгіршого голоду в цьому столітті на тлі сильної посухи в Африці.

При цьому, посуха може призвести до подальшого скорочення глобальних запасів, особливо якщо нинішня суха погода в Південній Америці збережеться в основний посівний сезон, оскільки цикл урожаю зміщується у південну півкулю.

Як наголошує видання, прогнози врожаю в Аргентині - третьому у світі експортері кукурудзи - вже знизили через посушливу погоду.

Крім цього, очікується, що виробництво ЄС досягне 15-річного мінімуму - це зниження, яке підштовхне блок до збільшення імпорту з України в 2022/23 році приблизно на 30% порівняно з попереднім роком до 10,4 млн т, заявила консалтингова компанія Strategie Grains.

Економічна правда