NASA планує зіштовхнути космічний корабель з астероїдом: для чого це потрібно

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NASA планує 26 вересня зіштовхнути космічний корабель з астероїдом Діморф, який розташований за 11 млн кілометрів від Землі.

Про це пише профільне видання Space.

Зазначається, що місія DART була запущена 23 листопада 2021 року на ракеті SpaceX Falcon 9.

Мета місії - випробувати зміщення астероїда з небезпечної траєкторії через зіткнення з кораблем.

"На даний момент я можу сказати, що команда готова. Наземні системи готові, а космічний корабель справний і на шляху до удару в понеділок", - сказав напередодні представник NASA.

"Ця місія є першою спробою людства визначити, чи зможе воно змінити курс астероїда, що може одного дня знадобитися для порятунку людської цивілізації.

Хоча зміна орбіти астероїда на відстані 7 мільйонів миль звучить лякаюче, члени команди DART заявили під час брифінгу для ЗМІ в четвер (22 вересня), що вони впевнені, що роки планування, витрачені на місію, приведуть до успіху", - пише видання.

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Передбачається, що, рухаючись зі швидкістю 4,1 милі на секунду (6,6 км/с) або 14 760 миль/год (23 760 км/год), космічний корабель DART зіткнеться з астероїдом завширшки 560 футів (170 метрів), який обертається навколо іншого астероїда - Дідіма завширшки 2600 футів (780 м).

Це, на думку NASA, змістить орбітальний період Dimorphos настільки, щоб змінити його гравітаційний вплив на більший Didymos, змінивши траєкторію.

Як пояснив у коментарі "Громадському радіо" ексрадник голови Державної космічної агенції Андрій Колесник, такою місією спробують змінити швидкість обертання супутника, щоб він не завдав шкоди Землі.

"У цій місії NASA працює з парою астероїдів: великий і менший, що обертається навколо нього. Завдання дрона-камікадзе - змінити швидкість обертання маленького астероїда навколо великого до 4 хвилин.

Але, за розрахунками вчених, цього буде достатньо. Коли він мчатиме назустріч Землі, потрібно відвернути його траєкторію і щоб він не завдав нам шкоди, як він завдав його динозаврам 65 мільйонів років тому", - сказав експерт.

Екномічна правда