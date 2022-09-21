Новости 21 сентября: Британия поможет Украине с деньгами на газ, Рада вернула акцизы на горючее

О приватизации. В рамках "малой приватизации" прошел второй онлайн-аукцион: за 150 млн грн продали отдельное имущество Мариловского места хранения спирта ГП "Укрспирт" (Тернопольская область).

О бизнесе. Аmazon UK и EU отменяет реферальную комиссию для украинских продавцов-экспортеров: с 6 сентября бизнес, отправляющий товары из Украины, освобождается сроком в год от уплаты процента с продаж.

О газе. Великобритания готова предоставить финансовую поддержку Украине для закупки газа и способствовать привлечению британского бизнеса к развитию украинской сферы газодобычи.

Об акцизах. Верховная Рада приняла в целом законопроект №7668-д, предусматривающий возврат акцизного налога на топливо.

Об ОГТСУ. Новым директором Оператора ГТС Украины стал Павел Юзеф Станчак, он заменил на должности уволенного накануне Сергея Макогона.

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