Офисы, торговые центры, склады. Как меняются тренды в коммерческой недвижимости

Пандемія коронавірусу відправила у нокдаун сегмент комерційної нерухомості, а велика війна стала нокаутом для цього ринку.

За останні пів року кількість вакантних площ бізнес-центрів зросла до 18%, торгові центри втратили міжнародних орендарів і покупців, а сотні тисяч квадратних метрів складів згоріли внаслідок бойових дій.

Що відбувається з офісами, торговими центрами та складами зараз та які тренди змінять цей сегмент у майбутньому?

Як змінювався ринок під час великої війни

Від початку повномасштабного вторгнення орендарі офісної нерухомості реагували на військову агресію по-різному. Великі міжнародні компанії знаходилися у стані очікування і не скорочували орендовані офісні площі, продовжуючи повністю або частково сплачувати орендну плату, пояснюють в консалтинговій компанії CBRE.

Українські компанії переїжджали у менші та дешевші бізнес-центри, укладаючи при цьому короткострокові договори. З початку червня фіксується незначне відновлення рівня відвідування офісів працівниками, які продовжують працювати або вже повернулись до Києва.

Перший місяць повномасштабної війни для ринку нерухомості столичного регіону був тяжким через активні бойові дії на околицях міста, практично вся діяльність була паралізована, розповідає комерційний директор Dragon Capital Property Management Дмитро Калінічев.

"Ця тенденція спостерігалась та продовжує відстежуватися і донині у південних та східних регіонах, де бойові дії проходять безпосередньо поруч. Що стосується Київської області, то з середини квітня, коли російські війська відкинули на безпечну відстань, бізнес почав відновлюватись", – каже Калінічев.

Складська нерухомість серед решти ринків комерційної нерухомості отримали наймасштабніші руйнування через ракетні обстріли. Цей ринок втратив 22% складських площ лише у Київському регіоні, що в рази сповільнило темпи розвитку сегмента в цілому, додають в CBRE.

Протягом перших місяців великої війни на заході України сформувався попит на складські об’єкти як місця для створення хабів для зберігання та сортування гуманітарної допомоги, що надходить з-за кордону.

"Подібна динаміка на складські приміщення саме у безпечніших областях спричинили й зростання цін на оренду такої нерухомості. Проте ближче до травня-червня ціни та попит стабілізувались, оскільки частина гравців із Київської області, яка шукала нерухомість на заході, почала повертатись", – розповідає керівниця департаменту складської та логістичної нерухомості CBRE Наталія Сокирко.

Заповнюваність приміщень

За рік, з червня 2021 року до червня 2022 року, середній рівень вакантності на ринку офісних приміщень зріс на 3,3% пункти – до 17,7%. Зростання зумовлене, в першу чергу, скороченням офісних площ великих компаній та переїздом малих та локальних компаній у менші, більш бюджетні бізнес-центри разом із практично повною відсутністю нового попиту.

В CBRE Ukraine припускають, що повністю оцінити загальний обсяг площ, які стали вакантними через війну, можна буде в 3-4 кварталах 2022 року.

За даними консалтингової компанії UTG, на серпень середньозважений рівень вакантності у торгових центрах Києва становив 18,7%. У порівнянні з серпнем минулого року цей показник підвищився одразу на 6,5%.

"Найвищий рівень вакантності характерний для великоформатних об'єктів регіонального формату – 24,5% та окружного формату (навколо великих міст. – ЕП) – 22,1%. Це пов'язано із зупинкою роботи на час воєнних дій більшості міжнародних універмагів (H&M, INDITEX, IKEA, McDonald's)", – каже керівник департаменту стратегічного консалтингу UTG Костянтин Олійник.

До великої війни в Україні спостерігався дефіцит складських приміщень, зазначають в Dragon Capital Property Management. Девелоперські компанії та інвестори будували або планували будівництво складських комплексів.

"Бізнес розвивався і компанії планували збільшення складських приміщень, тому у західному та київському регіонах був гарний попит на нові складські приміщення класу А. Завдяки змінам у законодавстві гарний розвиток отримали індустріальні парки, деякі інвестори відкривали індустріальні парки у різних регіонах України", – каже Калінічев.

У київському регіоні попит на складські площі становив приблизно 400 тис квадратних метрів, додає керівник відділу концептології Alterra Group Геннадій Гриненко.

"Від’ємну динаміку інвестиційної привабливості в нові складські проєкти київського регіону відчули з грудня 2021 року. Сьогодні вакантність складських площ перевищує 10%. Ознака здорового ринку комерційної нерухомості, який розвивається – це вакантність у межах 5%", – каже Гриненко.

За даними співрозмовників ЕП, під час бойових дій у Києві та області було знищено чи частково зруйновано 400 тис квадратних метрів складських приміщень класу А і В. Загальна конкурентна пропозиція складської нерухомості київського регіону – 1,3 млн квадратних метрів.

"До вересня цього року почала утворюватися додаткова вакантність, особливо явна на лівому березі київського регіону. За різними оцінками, на вересень 2022 року загальна площа вакантних приміщень може становити від 70 тисяч до 110 тисяч квадратних метрів", – ділиться Калінічев.

Наразі середня вакантність на ринку становить 2,8%, каже Сокирко. Більшість вакантних площ сконцентровано у введених у 2021 році складських об’єктах, що не встигли до 24 лютого отримати орендарів.

"Враховуючи знищення 22% складських площ лише у київському регіоні та обсяги відкладеного попиту, які або уже сформовані, або почнуть формуватися із завершенням військових дій та початком масштабної відбудови інфраструктури, ринок, ймовірно, стикнеться із ще більшим тиском на рівень вакантності та дефіцитом великих та якісних складських площ", – вважає Сокирко.

Загалом вакантність виробничо-складських приміщень збільшилася по всій Україні, крім західного регіону, додає Гриненко. 60% від усіх релокованих підприємств розмістилися у львівському регіоні. Це єдиний регіон, де в перші місяці великої війни продовжували будуватися нові об’єкти.

Попит і пропозиція

Світова пандемія боляче вдарила по ринку офісної нерухомості. Він почав відновлюватись у 2021 році, але після 24 лютого знову обвалився.

На червень попит на офісні приміщення залишався на низькому рівні і був представлений переважно оптимізацією площ орендарями, продовженнями чинних орендних договорів або їх переглядами, кажуть в CBRE.

"Протягом першого півріччя 2022 року на ринок не було введено жодного нового бізнес-центру. Загальний обсяг офісних площ Києва залишився майже незмінним і становить 2,1 мільйона квадратних метрів", – повідомили в компанії.

За оптимістичного сценарію, якщо бойові дії завершаться у 2022 році, девелопери введуть в експлуатацію до кінця року близько 114 тис квадратних метрів нової пропозиції офісної нерухомості.

"У той час, як деякі офісні проєкти, спочатку заплановані до введення в експлуатацію наприкінці 2022 року, були повністю призупинені, щонайменше, до 2023 року, значна кількість проєктів відновила діяльність у тих обсягах, наскільки це було можливо", – повідомили в CBRE.

Торгівельна нерухомість в Україні стала однією з головних цілей російської терористичної армії. Частина ТРЦ повністю або частково знищені в результаті російських обстрілів – "Караван" (Харків), Fabrika (Херсон), Retroville (Київ), Port City, "Україна" (Маріуполь), "Амстор" (Кременчук).

В першому півріччі в Україні відкрилися лише чотири нових торгових об'єкти: в Ужгороді, Червонограді та два у Львові, повідомили в UTG.

Складська нерухомість постраждала не менше за торгівельну. "Рік ще не закінчився, але вже видно, що попит на складські приміщення класу А буде значно нижчим, ніж минулого року", – каже Калінічев з Dragon Capital Property Management.

У Києві, Одесі, Дніпрі та Харкові девелопери здебільшого заморозили будівництво складів. Призупинення розвитку на київському ринку складської нерухомості обумовлено зростанням вакантності складів, оскільки компанії-орендарі частково перевезли продукцію у західний регіон, або зменшили обсяги її зберігання.

"Довоєнні товарні залишки утримувалися в обсязі 2-3-місячного запасу. Тепер компанії тримають мінімальні резерви. Попит на оренду зменшується, а вакантна площа в існуючих об’єктах у київському регіоні збільшується", – каже Гриненко з Alterra Group.

За інформацією CBRE, активізація попиту на складські приміщення спостерігалась протягом квітня-травня після деокупації київського регіону. В результаті, загальний обсяг валового поглинання (скільки квадратних метрів прийшлося на нових орендарів. - ЕП) на ринку Києва за 6 місяців становив близько 44 тис квадратних метрів, продемонструвавши приріст у 9% до першого півріччя 2021 року.

"Головним чином, це відбувалося внаслідок вимушеного переїзду компаній зі зруйнованих складів у нові комплекси або існуючі складські приміщення. Структура попиту практично не змінилася і основними орендарями складських приміщень були логістичні оператори (64%), компанії фармацевтичного сектору (19%) і торгові мережі (11%)", – пояснює Сокирко.

На території Київської області загальний обсяг конкурентних складських площ зменшився, за даними CBRE, з 1,6 млн до 1,3 млн квадратних метрів. Разом з тим, протягом першого півріччя 2022 року на ринок не було введено жодного нового об’єкта.

"В Україні відсутній механізм страхування від збитків у результаті бойових дій, а отже ризик фізичного знищення об’єкта домінує в прийнятті рішень орендарями", – додає Калінічев.

За даними компаній, у Львівському регіоні пропозиція складів останні кілька місяців тримається на сталому рівні, у Київській області, як і в регіонах, наближених до зони бойових дій – стриманий попит.

Ціни

Загалом по ринку торговельної, офісної та складської комерційної нерухомості ціни знизилися, крім західного регіону. У першому півріччі відбулося коливання ринку на користь орендарів офісів.

"Орендарі отримали можливість напрацювати більш вигідні умови продовження оренди. Орендодавці виявляють значну гнучкість, надаючи знижки у розмірі 30-60% на час дії воєнного стану. Окрім того, протягом перших місяців повномасштабного вторгнення деякі об'єкти дозволяли не сплачувати орендну плату", – повідомили в пресслужбі CBRE.

За даними консалтингової компанії, запитувана орендна ставка на довготривалі контракти в класі А становить 20-26 дол за квадратний метр та 9-20 дол у класі В.

Для ринку торгової нерухомості характерний перехід більшості операторів на оплату оренди за рахунок відсотка від товарообігу за мінімальних фіксованих платежів, пояснює Олійник з UTG. Це пов'язано з проблемами логістики та формуванням необхідного обсягу товарних запасів, дефіцитом персоналу та загальним падінням споживчих настроїв.

Орендні питання на ринку складів зараз вирішуються в індивідуальному порядку, розповіли опитані ЕП учасники ринку. Протягом березня-травня у Київському регіоні орендодавці надавали знижки у розмірі 50%, зараз – до 15%.

В Dragon Capital підтвердили, що вибірково надавали короткотермінові знижки орендарям з огляду на становище компанії та сегменту, в якому вона працює. "З кожним місяцем кількість знижок зменшується. Суттєві знижки ми зберігаємо лише в нашому складському комплексі у Харкові", – каже Калінічев.

Розмір орендних ставок не змінюється в сторону збільшення. Зберігається перевага гривневих контрактів. На кінець першого півріччя орендні ставки в доларовому еквіваленті знизились в середньому на 8-10%.

За даними CBRE, запитувані орендні ставки на сухі склади коливалися в межах 133-159 грн за квадратний метр на місяць (4,5-5,4 дол) – для класу А, 95-110 грн (3,2-3,8 дол) – для класу В.

Укриття

Нівелювати фактор великої війни для комерційного сектору нерухомості могли б підземні сховища, підвальні приміщення та інші укриття. Експерти та учасники ринку кажуть, що знайти такі приміщення складно.

"Великого попиту на підвальні приміщення для ведення складської діяльності не спостерігається. Практично всі складські комплекси на ринку нерухомості не мають укриттів та не проєктувались з такими вимогами", – повідомили в Dragon Capital Property Management.

При виборі комерційного приміщення клієнти почали звертати увагу на наявність укриттів поруч з об’єктами оренди. Безпековий фактор стає одним з вирішальних критеріїв для великих логістичних центрів, торгових та бізнес-парків, кажуть в Alterra Group та CBRE.

"Під час пошуку нових локацій орендарі звертають увагу на наявність бомбосховища або паркінгу, час за який можна туди дістатись та те, як відбувається процедура евакуації, обладнання паркінгу чи сховища місцями для сидіння, віддаленість від об’єктів критичної інфраструктури та можливість встановлення металевих ролетів на великі вікна", – розповідають в CBRE.

Що далі

У середньостроковій перспективі ситуація на ринку офісної нерухомості залишиться складною, прогнозують в CBRE Ukraine. Попит на офісні приміщення, прямим індикатором якого є зайнятість населення, залишається обмеженим в умовах економіки воєнного часу.

"Проте досвід отриманий офісним ринком у кризові 2008 рік, 2014-15 роки та 2020-21 роки, зробили його більш підготовленим до нинішньої ситуації. Очікуємо, що восени вже можна буде спостерігати формування перших трендів на ринку", – повідомили в компанії.

За прогнозами експертів, протягом 2022 року обсяг вакантних площ продовжить зростати, але до кінця року його темпи сповільниться. Разом з тим, ставка оренди залишиться практично незмінною або може трохи знизитись.

У сфері торгової нерухомості намітилися нові тренди, які можуть суттєво змінити усталені принципи. Костянтин Олійник вважає, що зросте затребуваність магазинів формату "street-retail", а великі торгові центри страждатимуть через зупинку експансії або закриття частини "якірних" брендів – Leroy Merlin, IKEA, Marks&Spencer, GAP та інших.

Їх відсутність призведе до зниження кількості відвідувачів, що може негативно вплинути на сегменти сімейних розваг, кінотеатри, великоформатні фітнес-центри. Експерт також наголошує на зміні портрета споживача в регіонах, через що виникає невідповідність представлених брендів доходам населення.

Попит на складські приміщення залишиться помірним до кінця 2022 року, через військові дії та значні руйнування, прогнозують в CBRE. Враховуючи усі ризики, девелопери будуть відтерміновувати введення в експлуатацію вже практично завершених складських проєктів та призупинятимуть реалізацію тих, що знаходяться на стадії проєктування або на початкових етапах будівництва.

"Результатом подібних кроків стане різке скорочення обсягів пропозиції в майбутньому. Водночас можна буде очікувати швидкого відновлення ринку, оскільки відбудова зруйнованих об’єктів буде набагато швидшою, ніж будівництво нових – всі будівельні дозволи та необхідні послуги вже існують", – каже Наталія Сокирко.

Визначальним фактором залишається війна. Збільшення воєнної допомоги від західних союзників та оптимістичні новини з фронту дали підстави Dragon Capital прогнозувати відновлення економіки у 2023 році.

"Ми побачимо збільшення попиту на складські приміщення, що в свою чергу буде знижувати вакантність на ринку. Це призведе до підвищення орендних ставок, які будуть підтягуватися до довоєнного рівня у валютному еквіваленті", – каже Калінічев.

Відновлення усіх сегментів комерційної нерухомості в першу чергу залежатиме від успішного завершення військових дій на території країни та стабілізації економіки, резюмують опитані експерти.