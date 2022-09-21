Британія готова надати фінансову підтримку Україні для закупівлі газу – Шмигаль
Велика Британія готова надати фінансову підтримку Україні для закупівлі газу й сприяти залученню британського бізнесу до розвитку української сфери газовидобутку.
Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі з прем'єр-міністеркою Великої Британії Ліз Трасс.
"Радий зустріти в Нью-Йорку прем’єр-міністерку Великої Британії Ліз Трасс. Продовжуємо розвивати наше стратегічне партнерство: обговорили постачання зброї, підготовку до опалювального сезону й відновлення України.
Зокрема, Велика Британія готова надати фінансову підтримку Україні для закупівлі газу й сприяти залученню британського бізнесу до розвитку української сфери газовидобутку", - написав Шмигаль.
Також, за його словами, домовилися створити робочу групу з підготовки до Конференції відновлення України, яка має відбутися наступного року у Великій Британії.
"Дякуємо британським друзям за політичну підтримку й практичну допомогу", - резюмував він.
"Цінуємо готовність Великої Британії надати нашій державі наступний транш 500 млн доларів через Світовий банк на закупівлю газу.
Ми зацікавлені також у залученні британського бізнесу до розвитку сфери газовидобутку в Україні. Розраховуємо, що уряд Великої Британії ухвалить необхідні рішення для страхування британського бізнесу в Україні від військових ризиків", - цитує Шмигаля Урядовий портал.
Економічна правда