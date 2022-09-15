МВФ сменил руководителя миссии в Украину

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Постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян объявил, что Гэвин Грей был назначен главой миссии МВФ в Украину.

Об этом говорится в официальном заявлении представительства Фонда в Украине.

"Гевин Грей, гражданин Великобритании, был назначен главой миссии МВФ в Украину. Господин Грей имеет существенный опыт работы в развивающихся экономиках. Он сменит на этом посту госпожу Иванну Владкову Голлар с 20 сентября э.г.", - заявил Степанян.

Напомним:

Иванна Владкова Голлар. стал главой миссии МВФ в Украину в мае 2020 года.

МВФ разработает для Украины новую долгосрочную программу кредитования - в течение следующих недель миссия Фонда будет обсуждать это с экономической группой Украины.

Украина получит от Международного валютного фонда дополнительные 1,4 млрд долларов в рамках программы экстренного финансирования.

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Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд ищет способы предоставления экстренного финансирования странам, столкнувшимся с потрясениями цен на продовольствие, вызванными войной в Украине, и обсудит мероприятия на заседании исполнительного совета в понедельник 12 сентября.

В случае одобрения МВФ временно увеличит существующие лимиты доступа и позволит всем странам-членам заимствовать до 50% своей квоты МВФ в рамках Инструмента быстрого финансирования МВФ и Инструмента быстрого кредитования, обслуживающего страны с низким уровнем дохода.

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Экономическая правда