МВФ шукає способи екстреного фінансування України – Reuters

Reuters

Міжнародний валютний фонд шукає способи надання екстреного фінансування країнам, які зіткнулися з потрясіннями цін на продовольство, спричиненими війною в Україні, і обговорить заходи на засіданні виконавчої ради в понеділок 12 вересня.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

План, про який раніше не повідомлялося, буде представлено на неформальному засіданні ради, пише агентствою

"Це дозволить МВФ допомагати Україні та іншим країнам, які сильно постраждали від російської війни в Україні, не висуваючи умов, необхідних у програмі звичайного фінансування", - кажуть джерела, які побажали залишитися неназваними, оскільки це питання все ще розглядається. Розмір і обсяг заходів поки невідомі.

За словами джерел, офіційне голосування на підтримку цього заходу, який був розроблений співробітниками МВФ в останні місяці, очікується до щорічних зборів Фонду в жовтні.

У разі схвалення МВФ тимчасово збільшить існуючі ліміти доступу та дозволить усім країнам-членам запозичувати до 50% своєї квоти МВФ у рамках Інструменту швидкого фінансування МВФ та Інструменту швидкого кредитування, який обслуговує країни з низьким рівнем доходу, пояснюють співрозмовники.

"Концепція проста, але вона може допомогти багатьом країнам", - каже джерело.

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"Ціни на продукти харчування зросли в усьому світі після початку війни через блокування шляхів постачання, санкції та інші торгові обмеження, хоча угода за посередництва ООН, яка дозволила відновити експорт зерна з українських портів минулого місяця, почала сприяти покращенню торгових потоків і зниженню цін останнім часом.

МВФ спрогнозував у липні, що цього року інфляція досягне 6,6% у розвинутих економіках і 9,5% у країнах з ринком, що формується, і в країнах, що розвиваються, створюючи "явний ризик" для поточної та майбутньої макроекономічної стабільності", - нагадує видання.

"Пропозиція МВФ запропонувала б певну обмежену допомогу Україні, але її офіційні особи кажуть, що їм потрібен "повноцінний" пакет фінансування, оскільки вони намагаються зберегти роботу уряду, ведучи першу велику війну в Європі після Другої світової війни.

Минулого тижня речник МВФ сказав Reuters, що Фонд "продовжує тісно співпрацювати з українською владою і наразі вивчає всі можливі варіанти надання подальшої підтримки Україні в цих складних обставинах", - додає агентство.

Закордонні кредитори України підтримали дворічне заморожування виплат за міжнародними облігаціями майже на 20 млрд дол, але Україна має зробити виплати основного боргу у розмірі 635 млн дол за раніше отриманими кредитами МВФ, починаючи з середини вересня, зауважує Reuters.

З початком вторгнення РФ програма stand-by була зупинена.У березні МВФ схвалив екстрене фінансування України в розмірі 1,4 мільярда доларів у рамках інструменту RFI, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у видатках і пом’якшити наслідки війни.

Очікується, що цього року економіка України скоротиться на 35%.

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Нагадуємо:

Україна просунулась у переговорах з МВФ, та ймовірно отримає велику програму фінансової підтримки цього та наступного року, заявив голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев.

Радник президента з економічний питань Устенко розповів, що надання нової позики на 5 млрд доларів від МВФ допомогло б запевнити інших кредиторів України в тому, що макроекономічна ситуація у країні з війною знаходиться під контролем.

Україна розраховує на близько 20 мільярдів доларів від МВФ, наразі ведуться активні переговори - нову програму бажано розпочати вже в листопаді.

Економічна правда