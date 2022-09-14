МВФ разработает новую долгосрочную программу для Украины – Георгиева

МВФ разработает для Украины новую долгосрочную программу кредитования - в течение следующих недель миссия Фонда будет обсуждать это с экономической группой Украины.

Об этом в интервью с президентом Центра глобального развития заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Она рассказала о разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Очень хороший, очень предметный разговор с президентом Зеленским. Мы обсудили, во-первых, как мы можем немедленно помочь Украине. Помните, мы были первым учреждением, которое предоставило финансовую поддержку Украине через экстренное финансирование. Тгда это было 1,4 миллиарда [долларов]. Мы все еще являемся крупнейшим источником финансирования от международных финансовых институций, но потребности Украины только возросли...

Во-вторых, мы обсудили долгосрочное сотрудничество с Украиной и то, как мы можем развивать программу, которая принесет большую пользу Украине. Мы собираемся несколько изменить нашу способность привлечь с помощью предложения, которое мы сделали нашему Совету.

Это шаг вперед к полноценной программе Фонда. И мы договорились, что миссия Фонда установит контакт с экономической группой Украины в течение следующих недель.

В-третьих, президент Зеленский был очень заинтересован в том, как Фонд может работать с другими институтами для поддержки Украины", - рассказала Георгиева.

ВИДЕО ДНЯ

По ее словам, во время разговора Зеленский дал понять, что рассчитывает на продолжение сотрудничества с МВФ по макроэкономике и денежно-кредитной политике.

Директор-распорядитель МВФ Георгиева подтвердила также, что, пока разрабатывается программа, Фонд планирует предоставить Украине дополнительное экстренное финансирование - $1,4 млрд.

Напомним:

Украина получит от Международного валютного фонда дополнительные 1,4 млрд долларов в рамках программы экстренного финансирования.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд ищет способы предоставления экстренного финансирования странам, столкнувшимся с потрясениями цен на продовольствие, вызванными войной в Украине, и обсудит мероприятия на заседании исполнительного совета в понедельник 12 сентября.

В случае одобрения МВФ временно увеличит существующие лимиты доступа и позволит всем странам-членам заимствовать до 50% своей квоты МВФ в рамках Инструмента быстрого финансирования МВФ и Инструмента быстрого кредитования, обслуживающего страны с низким уровнем дохода.

Читайте также: Программа МВФ военного времени: о чем власть договаривается с фондом

Экономическая правда