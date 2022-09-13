Украина получит дополнительные 1,4 миллиарда долларов от МВФ

За 31 год со дня провозглашения Независимости украинская экономика еще никогда не была настолько отгороженной от Российской Федерации, как сейчас. (укр)

Накануне фонд Сергея Притулы за собранные украинцами 600 миллионов гривень купил спутник и доступ к базе данных спутниковых снимков. Что это за спутник, почему он такой дорогой и чем отличается от других? (укр)