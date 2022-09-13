Украина получит дополнительные 1,4 миллиарда долларов от МВФ
Вторник, 13 сентября 2022, 17:50 -
Украина получит от Международного валютного фонда дополнительные 1,4 млрд. долларов в рамках программы экстренного финансирования.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter, заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.
"Провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Поблагодарил за выделенные $1,4 миллиарда дополнительную поддержку", – написал Зеленский. "Обсудили будущее сотрудничество для укрепления финансовой стабильности Украины".