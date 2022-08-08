Новости 8 августа: Ливан отказался от украинского зерна, Baykar приобрел участок в Украине под завод

О Bayraktar. Турецкая компания Baykar – производитель ударных беспилотных аппаратов Bayraktar – уже зарегистрировалась в Украине и приобрела земельный участок для строительства

О зерне. Покупатель в Ливане отказался от поставки украинской кукурузы, которую погрузили на первое судно, вышедшее из украинского черноморского порта после начала полномасштабной войны

О портах. В ходе реализации "зерновой инициативы" утром 8 августа из порта "Южный" вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием – балкер SACURA направляется в Италию.

О МВФ. Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина на прошлой неделе подала официальное предложение Международному валютному фонду по созданию новой специальной программы МВФ.

О ЗАЭС. По данным Энергоатома, россияне шантажируют весь мир, заявляя о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать.

Украина призывает Международное агентство по атомной энергии ООН посетить до конца месяца Запорожскую атомную электростанцию, которую россияне угрожают взорвать

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Россияне хотят отключить Запорожскую АЭС от Украины. Возможно ли это и какими могут быть последствия?

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Оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС и готовятся к краже украинской электроэнергии. Возможен ли такой сценарий и чем он обернется для отечественной энергосистемы?