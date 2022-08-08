Україна закликала МАГАТЕ відвідати Запорізьку АЕС до кінця місяця

Україна закликає Міжнародне агентство з атомної енергії ООН відвідати до кінця місяця Запорізьку атомну електростанцію, яку росіяни погрожують підірвати.

Про це повідомила пресслужба Енергоатома з посиланням на представника України при міжнародних організаціях у Відні Євгена Цимбалюка.

За його словами, армія РФ хоче спричинити відключення електроенергії на півдні України, обстрілявши ЗАЕС. Він закликав МАГАТЕ відвідати станцію до кінця місяця.

"Ми використовуватимемо всі можливі дипломатичні канали, щоб наблизити МАГАТЕ та ООН до проведення цієї місії", — заявив Цимбалюк. "Нам цей візит дійсно потрібен терміново, якнайшвидше. Я б сказав, не пізніше кінця цього місяця".

Раніше у МАГАТЕ заявляли, що тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція повністю вийшла з-під контролю агентства, і що на станції порушені всі можливі принципи безпеки.

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За даними Енергоатому, росіяни шантажують увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати.

6 серпня ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар, влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Територію Запорізької атомної електростанції 4 березня захопили російські війська, вони контролюють адмінбудівлі та прохід на станцію.





