З порту "Південний" вийшло перше з лютого судно з українським продовольством

фото: мінінфраструктури

У ході реалізації "зернової ініціативи" вранці 8 серпня з порту "Південний" вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством – балкер SACURA прямує до Італії.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у Facebook.

Судно об'єдналося в караван із балкером ARIZONA, яке відправилось з порту "Чорноморськ" в Нідерланди. На борту обох суден 60 тис тонн агропродукції.

"Сьогодні до реалізації Ініціативи повноцінно залучено найбільший український порт – "Південний". Таким чином усі порти Великої Одеси задіяні для експорту агропродукції.

Наразі наша ціль – нарощування перевалки в портах. Протягом 2-х тижнів плануємо вийти на обсяг перевалки 3-5 суден на добу", - заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Працюємо з гарантами домовленостей, щоб "зерновий коридор" працював безперебійно і були дотримані усі безпекові вимоги до судноплавства", - додав міністр.

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"Не враховуючи відправлених сьогодні суден, в рамках реалізації домовленостей з портів уже вийшли 8 суден з українською агроподукцією", - додали в міністерстві.

Нагадаємо:

У неділю, 7 серпня, з портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшов другий караван з українським продовольством – 3 судна з Чорноморська та ще одне з Одеси.

Уперше зі старту повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого в суботу ввечері до України прибуло судно під завантаження – балкер FULMAR S.

2 серпня Міністерство оборони Туреччини підтвердило прибуття зерновоза RAZONI з українським збіжжям – першого судна, яке вирушило в межах "зернової угоди" між Україною, Туреччиною, ООН і Росією. 3 серпня у Туреччині завершили інспекцію першого судна з українським зерном. Судно пройшло Босфор і попрямувало у Мармурове море.

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Економічна правда