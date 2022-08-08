Турецький виробник Bayraktar вже придбав ділянку під завод в Україні та розробив проєкт

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Турецька компанія Baykar – виробник ударних безпілотних апаратів Bayraktar – вже зареєструвалась в Україні та придбала земельну ділянку для будівництва.

Про це розповів посол України в Туреччині Василь Боднар в інтерв’ю РБК-Україна.

За словами посла, компанія вже зареєструвалась, розробила проєктну документацію та придбала земельну ділянку для майбутніх потужностей.

Він впевнений, що власники компанії мають намір реалізувати проєкт до кінця, оскільки це було майже їх особисте зобов'язання зробити це виробництво в Україні.

"І воно не тільки політичне, а й практичне, оскільки на значній частині моделей, які будуть вироблятися на цьому заводі, будуть стояти комплектуючі українського виробництва. Це можуть бути двигуни, інші запасні частини, колеса, багато чого різного, що є високотехнологічне у нас, і може бути використане для цих літальних апаратів", — додав він.

Крім цього буквально тиждень тому уряд затвердив двосторонню угоду про будівництво заводу і надіслав її до парламенту на ратифікацію.

Нагадуємо:

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У лютому Україна й Туреччина під час зустрічі президентів у Києві підписали угоду, яка розширює виробництво безпілотних літальних апаратів турецької компанії "Байкар" в Україні.

Директор турецького виробника безпілотників Baykar Халук Байрактар і директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут підписали у Стамбулі меморандум про подальше партнерство.