Новости 5 августа: первый караван вышел из украинских портов, НБУ отменяет лицензии обменникам

О зерне. В рамках реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов "Одесса" и "Черноморск" вышел первый караван с украинским продовольствием.

Об обменниках. Нацбанк аннулировал лицензии на обмен валюты у четырех финансовых компаний за нарушение требований валютного законодательства, охватывая 15% рынка.

О бизнесе. Торговый центр Ocean Plaza с 11 августа планирует возобновить работу – раньше он закрылся из-за угрозы национализации, ведь до сих пор принадлежит связанной с российским олигархом Аркадием Ротенбергом компании

О санкциях. В ЕС ответили российскому "Газпрому" и заявили, что препятствий для возвращения турбины Siemens для газопровода "Северный поток" нет.

О Пелоси. Власти Китая ввели санкции против спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси из-за ее визита на Тайвань

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Призрак Третьей мировой. Как Россия и Китай заставили перевооружиться весь мир

Страны все активнее покупают оружие и увеличивают армию. Даже те, кто в последние годы пренебрегал своей обороноспособностью.