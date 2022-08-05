ЄС відповів "Газпрому" щодо санкцій на постачання турбіни для "Північного потоку"

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Перешкод для повернення турбіни Siemens для газопроводу "Північний потік" немає.

Про це заявила офіційний представник Єврокомісії Аріанна Подеста у відповідь на заяву "Газпрому", передає Інтерфакс-Україна.

Вона пояснила, що санкції ЄС проти Росії не стосуються обладнання та технології, що стосуються промислового транспортування газу до Євросоюзу.

"І "Північний потік" не є предметом санкцій. На наш погляд, у цьому пакеті (економічних) санкцій немає нічого, що було б здатне перешкодити "репатріації" цієї турбіни", – сказала вона.

Керівник групи офіційних представників Єврокомісії Ерім Мамер додав, що у санкціях немає нічого, що могло б заважати турбіні і про це чітко заявляли раніше.

"І те, що про це кажуть росіяни, це насправді лише привід, щоб не постачати газ до Європейського союзу", – продовжив він.

Також Мамер назвав дії російської сторони шантажем у галузі постачання енергоносіїв Європейському союзу.

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Нагадуємо:

Російський "Газпром" вимагає гарантій від Канади, Великої Британії та ЄС, що турбіни газопроводу "Північний потік" не підпадають під експортні обмеження санкцій.

Російська компанія "Газпром" у середу заявила, що через санкції країн Заходу постачання Росії турбіни для "Північного потоку", яка перебувала в Канаді, неможливе.

Раніше заступник голови російської газової компанії "Газпром" Віталій Маркелов заявив, що постачання турбіни до Німеччини замість Росії після ремонту в Канаді порушує умови чинного контракту та створює ризики санкцій з боку ЄС, крім того, Siemens під час ремонту усунула не більше чверті всіх несправностей.

Нагадаємо, уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну для "Північного потоку", яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини - щоб піти назустріч Німеччині і зменшити ризики, що РФ не відновить постачання по ПП1 після планових технічних робіт.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що турбіна для газопроводу "Північний потік-1" застрягла у дорозі в Німеччині через те, що Москва поки не надала необхідні для перевезення в Росію документи – зокрема подробиці того, коли саме її потрібно ввезти і через який митний пункт.

У Кремлі заперечили інформацію ЗМІ про те, що Росія сама своїми діями ускладнює повернення цієї турбіни, яку Канада повернула після обслуговування під тиском Німеччини попри санкції. "Газпром" заявив, що отримав документацію щодо турбіни, але у нього "залишаються питання" до документів.

На цьому тлі "Газпром" оголосив про поломку ще однієї турбіни "Північного потоку", через що газогін працює на 20% своєї заявленої потужності, спричинившись до енергетичної кризи в Європі.