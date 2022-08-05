Через візит на Тайвань: Китай наклав санкції на Ненсі Пелосі
Влада Китаю запровадила санкції проти спікера Палати представників США Ненсі Пелосі через її візит на Тайвань.
Про це повідомляють китайські ЗМІ з посиланням на МЗС КНР, передає Інтерфакс-Україна.
Також санкції торкнуться її родичів, зазначили у зовнішньополітичному відомстві КНР..
Нагадуємо:
Китай заблокував імпорт цитрусових і риби з Тайваню, у якості помсти на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, блокування імпорту чіпів поки не розглядали.
Літак із спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі у вівторок ввечері приземлився у столиці Тайваню Тайбей. Пелосі стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років.
Китай негайно засудив візит Пелосі, а міністерство закордонних справ заявило, що він завдає серйозної шкоди миру та стабільності в Тайванській протоці.
Пекін пообіцяв вжити заходи у відповідь на візит Пелосі, зазначивши, що наслідки, які випливають з нього, повинні нести США та сепаратистські сили "незалежності Тайваню".
Китайські державні ЗМІ повідомили, що Народно-визвольна армія країни проводитиме навчання поблизу Тайваню у найближчі дні.