Через візит на Тайвань: Китай наклав санкції на Ненсі Пелосі

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Влада Китаю запровадила санкції проти спікера Палати представників США Ненсі Пелосі через її візит на Тайвань.

Про це повідомляють китайські ЗМІ з посиланням на МЗС КНР, передає Інтерфакс-Україна.

Також санкції торкнуться її родичів, зазначили у зовнішньополітичному відомстві КНР..

Нагадуємо:

Китай заблокував імпорт цитрусових і риби з Тайваню, у якості помсти на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, блокування імпорту чіпів поки не розглядали.

Літак із спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі у вівторок ввечері приземлився у столиці Тайваню Тайбей. Пелосі стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років.

Китай негайно засудив візит Пелосі, а міністерство закордонних справ заявило, що він завдає серйозної шкоди миру та стабільності в Тайванській протоці.

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Пекін пообіцяв вжити заходи у відповідь на візит Пелосі, зазначивши, що наслідки, які випливають з нього, повинні нести США та сепаратистські сили "незалежності Тайваню".

Китайські державні ЗМІ повідомили, що Народно-визвольна армія країни проводитиме навчання поблизу Тайваню у найближчі дні.