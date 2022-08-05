В Украине собрали более 17 миллионов тонн ранних зерновых и зернобобовых

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В Украине собрали ранние зерновые и зернобобовые культуры с 4,8 млн. га, что составляет 41% посевных площадей, и уже намолотили 17,5 млн. тонн зерна нового урожая.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

В частности, в 11 областях уже полностью закончили обмолот гороха, а в Одесской и Николаевской областях на 99% завершили уборку пшеницы.

В Одесской области намолотили 2,5 млн тонн зерна, в Днепропетровской области - 2 млн тонн. Аграрии Винницкой и Николаевской области собрали по 1,6 млн тонн зерна, Кировоградщина – 1,4 млн тонн, Хмельницкая и Черкасская намолотили по более 1 млн тонн зерна.

Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур у аграриев Ивано-Франковской области – 61,2 ц/га.

Из намолоченных 17,5 млн тонн зерна:

пшеницы – 3,5 млн га, при урожайности 36,0 ц/га намолочено 12,6 млн тонн;

ячменя – 1,3 млн га при урожайности 33,8 ц/га намолочено 4,4 млн тонн;

гороха – 101 тыс. га, при урожайности 22,4 ц/га намолочено 226 тыс. тонн.

Напоминаем:

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В рамках реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов "Одесса" и "Черноморск" вышел первый караван с украинским продовольствием.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 5 августа, еще три судна отправятся из украинских черноморских портов для вывоза продовольственных грузов, в том числе зерна.

Представители Украины, Турции, ООН и России в Совместном координационном центре завершили инспекцию первого судна с зерном, которое вышло из Украины 1 августа.

После досмотра судно должно доставить груз с 26 тысячами тонн кукурузы в порт Триполи в Ливане.

1 августа утром министр инфраструктуры Украины сообщил, что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы.

Это впервые с начала полномасштабного российского вторжения зерновоз отправился из одесского порта. Это стало возможным благодаря достигнутым в Стамбуле договоренностям при посредничестве Турции и ООН.