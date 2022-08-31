Власти отказались от идеи нового налога в 10% на покупку валюты импортерами – нардеп

Украинские власти отказались от идеи ввести новый налог в 10% на покупку валюты для осуществления импортных операций.

Об этом первый заместитель главы Налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк написал в Telegram.

В начале августа он сообщил, что в Минфине разрабатывают налог в размере 10% на покупку валюты для импорта всех товаров и услуг.

По словам Железняка, несмотря на то, что текст законопроекта согласован, на регистрацию в Парламенте он не пойдет. "Причина отказа: значительное публичное давление и сопротивление бизнесу", - добавил нардеп.

Ранее Национальный банк выступил в поддержку такого налога и оценивал экономический эффект от введения нового налога на импорт в 15-18 млрд. грн. в месяц.

В то же время, по расчетам НБУ, введение налога на импорт товаров и услуг привело бы к росту инфляции примерно на 1 процентный пункт.

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