У Нацбанку оцінили вплив валютного податку на інфляцію

За розрахунками Національного банку України, запровадження податку у розмірі 10% на операції з купівлі валюти для імпорту товарів та послуг призведе до зростання інфляції приблизно на 1 відсотковий пункт.

Про це йдеться у відповіді НБУ на запит Економічної правди.

Так, у своєму останньому Інфляційному звіті Нацбанк вже врахував запровадження податку на імпорт. Відтак, у разі, якщо парламент схвалить цю ідею, прогноз НБУ щодо інфляції на поточний рік переглядати не доведеться. Він залишиться на рівні 31%.

"З одного боку, впровадження додаткового оподаткування збільшуватиме імпортовану інфляцію, але з іншого – знижуватиме тиск на обмінний курс. Врахований у прогнозах ефект на зростання інфляції становитиме близько 1 в. п.", - повідомили у Нацбанку.

Крім цього, НБУ очікує, що додаткове оподаткування імпортних операцій сприятиме урівноваженню попиту та пропозиції на валютному ринку, дозволить заощаджувати золотовалютні резерви та позитивно впливатиме на курсові очікування громадян та бізнесу.

"Відповідно, додаткове оподаткування імпорту є одним з елементів забезпечення курсової стійкості в умовах воєнного часу", - підкреслюють у регуляторі.

Напередодні заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк повідомив, що у Мінфіні розробляють податок у розмірі 10% на купівлю валюти для імпорту всіх товарів та послуг.

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Нагадаємо:

Наразі іноземні партнери пообіцяли Україні майже 34 млрд дол фінансової підтримки у формі грантів, кредитів та кредитних гарантій, найбільшу підтримку надають США та ЄС.

З обіцяної суми 12,7 млрд доларів з цієї суми вже надійшло до державного бюджету України. Тільки третина обіцяного фінансування є грантовою, тобто такою, яку нам не доведеться повертати у майбутньому.

При цьому іноземної допомоги наразі не достатньо: вона покриває лише дещо більше половини (52%) потреб державного бюджету з 24 лютого. Низькі надходження фінансування у квітні, травні та першій половині червня змусили НБУ профінансувати дефіцит бюджету на 170 млрд гривень.

Раніше в НБУ пропонували окрім повернення до оподаткування імпорту запровадити додатковий імпортний збір на позиції некритичного імпорту.

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