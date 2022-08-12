Податок на імпорт: НБУ оцінив додаткові доходи до бюджету у 15-18 мільярдів на місяць

Національний банк оцінює економічний ефект від запровадження нового податку на імпорт у 15-18 млрд грн на місяць.

Про це в інтерв'ю Forbes Україна заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

"Швидке відновлення імпорту, у тому числі непріоритетних товарів в умовах війни, виснажує резерви. Інший аспект – додатковий збір поліпшить ситуацію з дефіцитом бюджету. Це зменшить потребу в емісії, що потрапляє на валютний ринок і так само тисне на резерви. Вичерпання резервів загрожуватиме неконтрольованими процесами, що призведе до суттєвого подорожчання імпорту та матиме руйнівні наслідки для українських виробників", - пояснив він.

"Ми постійно наголошуємо – зараз хороших для всіх рішень просто не існує. І потрібно робити те, що дозволить фінансовій системі протриматися в умовах повномасштабної війни. Як саме виглядатиме цей податок – це вже компетенція Мінфіну, але ми приєднуємося до дискусій для пошуку оптимального варіанту", - додав Шевченко.

За розрахунками НБУ, очікуються додаткові доходи до бюджету в 15-18 млрд грн на місяць.

Але фіскальний ефект має оцінювати Мінфін, зазначив голова НБУ.

"При цьому ми не очікуємо суттєвого впливу на інфляцію. Поява цього збору додасть один відсотковий пункт до річного показника, але цей ефект вже враховано у нашому прогнозі", - зазначив він.

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"Звісно, імпортерам стане зараз трохи важче, але не треба забувати, що наша країна функціонує в умовах повномасштабної війни.

У нас сформувався непоганий запас міцності, який дозволив досить впевнено пройти перші п’ять місяців. На початок року міжнародні резерви НБУ становили майже $31 млрд. Але запаси не безмежні. І на 1 серпня вони знизилися до $22,4 млрд", - резюмував Шевченко.

Нагадаємо:

За розрахунками Національного банку України, запровадження податку у розмірі 10% на операції з купівлі валюти для імпорту товарів та послуг призведе до зростання інфляції приблизно на 1 відсотковий пункт.

Напередодні заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк повідомив, що у Мінфіні розробляють податок у розмірі 10% на купівлю валюти для імпорту всіх товарів та послуг.

Національний банк України виступив на підтримку запровадження в Україні податку у розмірі 10% на купівлю валюти для здійснення імпортних операцій.

Економічна правда