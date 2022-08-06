Податок 10% на купівлю валюти: у Нацбанку підтримали ідею

Національний банк України виступив на підтримку запровадження в Україні податку у розмірі 10% на купівлю валюти для здійснення імпортних операцій.

Про це йдеться у відповіді НБУ на запит "Економічної правди".

"З точки зору Національного банку, як органу відповідального за стабільність гривні, додаткові податки на імпорт в поточних умовах мають розглядатися як заходи посилення конкурентоспроможності вітчизняних виробників, зниження відпливу валюти з країни, врівноваження платіжного балансу та скорочення дефіциту бюджету", — зазначили там.

У регуляторі додали, що розробка податку перебуває у компетенції Міністерства фінансів, однак спеціалісти НБУ також долучаються до цього процесу, враховуючи потенційно важливу роль банків у адмініструванні такого податку.

Напередодні заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк повідомив, що у Мінфіні розробляють податок у розмірі 10% на купівлю валюти для імпорту всіх товарів та послуг.

Нагадаємо:

Наразі іноземні партнери пообіцяли Україні майже 34 млрд дол фінансової підтримки у формі грантів, кредитів та кредитних гарантій, найбільшу підтримку надають США та ЄС.

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З обіцяної суми 12,7 млрд доларів з цієї суми вже надійшло до державного бюджету України. Тільки третина обіцяного фінансування є грантовою, тобто такою, яку нам не доведеться повертати у майбутньому.

При цьому іноземної допомоги наразі не достатньо: вона покриває лише дещо більше половини (52%) потреб державного бюджету з 24 лютого. Низькі надходження фінансування у квітні, травні та першій половині червня змусили НБУ профінансувати дефіцит бюджету на 170 млрд гривень.

Раніше в НБУ пропонували окрім повернення до оподаткування імпорту запровадити додатковий імпортний збір на позиції некритичного імпорту.

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