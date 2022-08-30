Минфин привлек 3,93 миллиарда от размещения военных облигаций

Министерство финансов на аукционе 30 августа разместило военные облигации на сумму почти 3,93 миллиарда гривен в эквиваленте, ставки по сравнению с предыдущим аукционом не изменились.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Инвесторам предложили гривневые облигации со сроком обращения 6 месяцев, 12 месяцев и 14 месяцев. За ними удалось привлечь 228 млн. грн., 2 млн. грн. и 93 млн. грн. соответственно.

Минфин

Также были предложены облигации в долларах – на 6 месяцев под 4%, 12 месяцев под 4,5% и 18 месяцев под 4% с долгосрочным погашением. От размещения удалось привлечь 48,4 млн. дол.

Благодаря размещению облигаций в евро под 2,5% на 1,5 года бюджет получил 50,2 млн. евро.

Напоминаем:

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА), впервые инициировало покупку за арестованные средства военных облигаций.

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Министерство финансов на аукционе 23 августа разместило военных облигаций на 278 млн грн: ставки по сравнению с предыдущим аукционом не изменились.

Министерство финансов на аукционе 16 августа разместило военных облигаций всего на 71,5 млн грн: ставки по сравнению с предыдущим аукционом не изменились.

Министерство финансов на первичных аукционах 9 августа повысило с 10% до 12% доходность 5-месячных гривневых облигаций внутреннего госзайма.

Министерство финансов на аукционе 2 августа привлекло в госбюджет 3,1 млрд грн от размещения военных облигаций – ставки по сравнению с предыдущим аукционом не изменились.

Министерство финансов на аукционе 26 июля привлекло в госбюджет 9,8 млрд грн от размещения военных облигаций – по 1,2-летним облигациям в гривне ставки повысили до 16%.

Министерство финансов на аукционе 19 июля впервые за время военного положения повысило ставки по годовым облигациям внутреннего госзайма и привлекло 2,9 млрд грн.