Минфин все же поднял ставки по годовым облигациям в гривне и привлек 3 миллиарда

Министерство финансов на аукционе во вторник впервые за время военного положения повысило ставки по годовым облигациям внутреннего госзайма и привлекло 2,9 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

На аукционе 19 июля инвесторам было предложено 6 выпусков бумаг, два из которых номинированы в долларе. Ставки доходности и срок обращения по гривневым ОВГЗ были такими:

2 месяца со ставкой 9,5% (ставка постоянная);

3 месяца со ставкой 9,5% (ставка постоянная);

6 месяца со ставкой 10% (ставка постоянная);

1 год со ставкой 14% (+3 п.п.).

Именно на последнем выпуске и сосредоточился спрос инвесторов – от его продаж привлечено 1,8 млрд грн. За бумагами, ставки которых не изменились, привлекли от 16 до 115 млн грн.

Что касается долларовых облигаций, ставки по которым выросли в прошлом аукционе 12 июля, доходность бумаг не изменилась и составила 4% со сроком обращения 6 месяцев и 4,5% сроком на 1 год.

После стремительного повышения Нацбанком учетной ставки с 10% до 25% регулятор ожидал от Минфина соответствующего роста ставок по гособлигациям, чтобы, в частности, повысить привлекательность гривневых активов. Однако Министерство отказывалось это делать и заявляло, что государственные облигации являются инструментом поддержки страны, а не максимизации инвестиционной прибыли.

На минувшей неделе Минфин впервые "отступил" от своей позиции в последние месяцы и повысил ставку по ОВГЗ, номинированным в долларе - при этом гривневые ставки остались неизменными.

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Напоминаем:

С начала полномасштабной войны выплаты по погашениям украинских внутренних облигаций на 21,9 млрд грн превышают заимствования на аукционах по продаже ОВГЗ.

Ранее Минфин "отпустил" ставку доходности по выкупленным Нацбанком гособлигациям и привязал ее к учетной ставке НБУ. Путем выкупа правительственных долговых бумаг регулятор проводит эмиссию гривны, простыми словами – печать средств.