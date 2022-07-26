Минфин снова поднял ставки по отдельным облигациям в гривне и привлек 10 миллиардов

Министерство финансов на аукционе 26 июля привлекло в госбюджет 9,8 млрд грн от размещения военных облигаций – по 1,2-летним облигациям в гривне ставки повысили до 16%.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Так, от размещения краткосрочных гривневых облигаций со сроком обращения 3 месяца под 9,5% годовых привлекли 537 млн ​​грн.

От размещения 6-месячных облигаций под 10% годовых – всего 29 млн грн.

Еще 47 млн ​​грн поступило от продажи годовалых облигаций под 14% годовых.

При этом Минфин разместил облигации со сроком обращения 1,2 года под 16% годовых на 3,681 млрд грн, удовлетворив единую поданную на их приобретение заявку.

А спрос на приобретение двухлетних облигаций под 14% спрос составил всего 4 млн грн.

ВИДЕО ДНЯ

Относительно долларовых облигаций, то от продажи полуторагодовалых ОВГЗ в долларах США под 4% годовых Минфин привлек 50 млн дол.

От размещения 1,5-летних облигаций в евро под 2,5% – 100 млн дол.

Напомним:

Министерство финансов на аукционе 19 июля впервые за время военного положения повысило ставки по годовым облигациям внутреннего госзайма и привлекло 2,9 млрд грн.

После стремительного повышения Нацбанком учетной ставки с 10% до 25% регулятор ожидал от Минфина соответствующего роста ставок по гособлигациям, чтобы, в частности, повысить привлекательность гривневых активов. Однако Министерство отказывалось это делать и заявляло, что государственные облигации являются инструментом поддержки страны, а не максимизации инвестиционной прибыли.

12 июля Минфин впервые "отступил" от своей позиции в последние месяцы и повысил ставку по ОВГЗ, номинированным в долларе - при этом гривневые ставки остались неизменными.

Читайте также: Правительство хочет, чтобы НБУ печатал еще больше денег и еще и каждый год. Чем это чревато?

Экономическая правда