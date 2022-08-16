Минфин привлек рекордно малую сумму от размещения военных облигаций, не изменив ставки

Министерство финансов на аукционе 16 августа разместило военных облигаций всего на 71,5 млн грн: ставки по сравнению с предыдущим аукционом не изменились.

Об этом сообщает Министерство финансов в Facebook.

Инвесторам предложили гривневые облигации со сроком обращения 6 месяцев, 12 месяцев и 14 месяцев. Так, от размещения шестимесячных облигаций под 12% годовых поступило всего 33,39 млн грн.

Доходность 12-месячных облигаций была сохранена на уровне 14%, 14-месячных – 16%. Однако продажи составили соответственно только 6 и 32 млн грн.

Напоминаем:

Министерство финансов на первичных аукционах 9 августа повысило с 10% до 12% доходность 5-месячных гривневых облигаций внутреннего госзайма.

Министерство финансов на аукционе 2 августа привлекло в госбюджет 3,1 млрд грн от размещения военных облигаций – ставки по сравнению с предыдущим аукционом не изменились.

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Министерство финансов на аукционе 26 июля привлекло в госбюджет 9,8 млрд грн от размещения военных облигаций – по 1,2-летним облигациям в гривне ставки повысили до 16%.

Министерство финансов на аукционе 19 июля впервые за время военного положения повысило ставки по годовым облигациям внутреннего госзайма и привлекло 2,9 млрд грн.

Экономическая правда