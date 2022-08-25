АРМА впервые инициировало покупку ОВГЗ: средства пойдут на ВСУ

НБУ

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА), впервые инициировало покупку за арестованные средства военных облигаций.

Об этом сообщила народный депутат фракции Слуга народа Галина Янченко в своем Telegram.

АРМА просит Кабинет Министров согласовать покупку ОВГЗ на сумму 150 млн. грн. Эти средства будут направлены на нужды ВСУ.

Янченко напомнила, что такое право АРМА получило два месяца назад, когда парламент принял закон №7342, разработанный совместно с руководством АРМА. Документ открывает возможность дополнительно поддержать украинскую армию.

На покупку военных ОВГЗ АРМА может тратить до 80% находящихся у них в управлении средств. В настоящее время в управлении Нацагенства находится около 870 млн грн.

"Вдвойне греет душу тот факт, что значительная часть этих арестованных средств – это активы подсанкционных россиян и деньги предателей, которые переданы в АРМА в рамках уголовных производств", – добавила депутат.

Сейчас ожидается соответствующее решение Кабинета Министров.

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Напоминаем:

Министерство финансов на аукционе 23 августа разместило военных облигаций на 278 млн грн: ставки по сравнению с предыдущим аукционом не изменились.