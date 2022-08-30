"Газпром" еще больше сокращает поставки газа во Францию

Российский "Газпром" сообщил французской энергокомпании Engie о сокращении поставок газа со вторника из-за "разногласий в контрактах".

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Engie.

"Газпром" сообщил Engie, что причиной являются якобы "разногласия по некоторым контрактам". Такой шаг "Газпрому" сигнализирует о дальнейшем сокращении поставок энергии в Европу на фоне уже созданного Россией энергетического кризиса в регионе.

Объявлению предшествовал призыв премьер-министра Франции Элизабет Борн в понедельник к бизнесу сократить потребление энергии, или столкнуться с возможным нормированием этой зимой, если Россия прекратит поставки газа.

"Как было объявлено ранее, Engie уже обеспечила объемы, необходимые для выполнения своих обязательств перед своими клиентами и собственными требованиями, а также ввела ряд мер по значительному уменьшению любых прямых финансовых и физических последствий, которые могут возникнуть вследствие прекращения поставок газа" "Газпромом", - говорится в заявлении компании во вторник.

Поставки "Газпрома" для Engie уже существенно сократились с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Российская компания последовательно сокращает поставки в ряд стран Европы, в частности – Германии, Италии, Франции и других. Кроме того, "Газпром" ранее полностью прекратил поставки из-за отказа некоторых стран платить за голубое топливо рублями.

Ранее на фоне заявления "Газпрома" о полной остановке поставок "Северным потоком" с 31 августа по 2 сентября для техобслуживания биржевая стоимость газа в Европе уже пересекла отметку в 3500 долларов за тысячу кубометров.

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Эталонная цена электроэнергии в Европе впервые в истории превысила отметку в 1000 евро за МВт-час на фоне энергетического кризиса, вызванного сокращением Россией поставок газа.

В Еврокомиссии заговорили о срочных действиях по сдерживанию резкого роста цен на электроэнергию, сейчас ЕС собирает предложения по реформированию рынка электроэнергии. Страны призывают, в частности, ограничить цену на газ и отделить ее от цены на электроэнергию.