В Украине может появиться дополнительная таможенная пошлина: правительство обсуждает концепцию

В Украине могут ввести дополнительную таможенную пошлину, сейчас в правительстве обсуждают концепцию.

Об этом в интервью УНИАН заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Мы сейчас обсуждаем этот вопрос. Такая инициатива может не носить название дополнительной таможенной пошлины, это может быть отдельный военный сбор. Или дополнительный сбор на валютообменные операции на покупку импортных товаров. Еще нет окончательной концепции, поэтому, когда и в каком виде будет введен сбор - говорить рано", - заявил министр.

По его словам, динамика налоговых и таможенных поступлений начинает улучшаться. Если в марте поступления из таможни были – 7 млрд грн, то в июле уже более 22 млрд грн, что составляет более 56% плановых довоенных показателей.

Напомним:

Сейчас иностранные партнеры пообещали Украине почти 34 млрд долл. финансовой поддержки в форме грантов, кредитов и кредитных гарантий, наибольшую поддержку оказывают США и ЕС.

Из обещанной суммы 12,7 млрд долларов из этой суммы уже поступило в государственный бюджет Украины. Только треть обещанного финансирования является грантовой, то есть такой, которую нам не придется возвращать в будущем.

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При этом иностранной помощи пока недостаточно: она покрывает лишь более половины (52%) потребностей государственного бюджета с 24 февраля. Низкие поступления финансирования в апреле, мае и первой половине июня заставили НБУ профинансировать дефицит бюджета в 170 млрд гривен.

В Нацбанке предлагают, помимо возврата к налогообложению импорта, ввести дополнительный импортный сбор на позиции некритического импорта.

Верховная Рада приняла правительственный законопроект №7418, предусматривающий возврат пошлин и НДС на импортные товары и растаможку автомобилей (с 1 июля).

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Экономическая правда