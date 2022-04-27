Нулевое растаможивание авто прикроют. Когда это может произойти и почему власть передумала?

Верховна Рада готується до скасування запровадженого місяць тому пільгового розмитнення імпортних авто. Скільки машин вже завезли українці, як це робиться, і чому незабаром все може закінчитись.

"Нульове розмитнення" автомобілів, скоріше за все, незабаром скасують, не чекаючи закінчення воєнного стану.

Місяць потому Верховна Рада разом з іншими категоріями товарів звільнила від митних платежів і транспортні засоби, що ввозяться в країну українцями. Їх звільнили від сплати ПДВ, акцизу та ввізного мита при розмитненні автівок.

Проте створення кількакілометрових черг на кордоні на пунктах пропуску і заважання проїзду транспорту із зброєю та гуманітарними вантажами змусили владу переглянути свої рішення. </p

Що сталось? 26 квітня у парламенті зареєстрували законопроєкт, яким, зокрема, пропонується відновити оподаткування транспортних засобів, що ввозяться за кордону. Риторика представників уряду та парламенту однозначна – рішення про пільгове розмитнення було помилкою. Лише за перший тиждень дії "нульового розмитнення" ця "помилка" коштувала і без того дефіцитному державному бюджету 350 млн грн. За підрахунками податкового комітету Верховної Ради, після нарощування оборотів ввезення "євроблях" кожен день країна, яка воює, втрачала близько 100 млн грн. В довідці, яку ЕП отримала від співрозмовників в Держмитслужбі, зазначається, що в режимі "нульового мита" до 25 квітня в Україну було ввезено 19 тисяч авто, через що бюджет недоотримав понад 2 млрд грн. Причому серед ввезених десятки авто преміум-класу. Наприклад, Mercedes-Benz S560 вартістю 3,7 млн грн, Mercedes-Benz S400 за 3,3 млн грн, Cadillac Escalade за 3,1 млн грн чи AUDI Q7 за 2,4 млн грн.. Такий стан справ дещо розходиться з основною метою "нульового мита" на автівки. За перші місяці війни в Україні було знищено чи безвозвратно втрачено близько 500 тисяч машин, тож законодавці у такий спосіб давали громадянам можливість дешевше ввезти авто для власних потреб, а заодно і допомагали волонтерам, які завозили машини для потреб ЗСУ. Утім нове "вікно можливостей" було відкритим для всіх. Тож бажаючих обзавестись автівкою з Європи, як і тих, хто вирішив на цьому заробити, виявилось чимало. І справа тут не тільки в дорогих авто із вищезгаданого списку.

Чому "нульове розмитнення" скасовують? Головна проблема – це черги, які завантажували митні пропуски з обох сторін кордону, і гальмували доставляння в Україну гуманітарних вантажів, зброї та необхідних засобів для ЗСУ. "Оформлення нових транспортних засобів об'єктивно займає багато часу, через що у величезних чергах цілодобово простоюють волонтери з гуманітарними вантажами – спорядженням для бійців, продуктами харчування та медикаментами", – пояснював раніше заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм. До того ж, законодавство ЄС не дозволяє створювати окремі смуги для гуманітарних чи інших пріоритетних вантажів, тому виправити це якось інакше не було можливим.

Але ж зменшили кількість пунктів, де розмитнюють авто для власних потреб. Це не вихід? Так, влада обмежила кількість пунктів для розмитнення авто з ЄС для власних потреб. Робити це можна лише на шести митних пунктах. Обмеження почали діяти з 00:00 25 квітня. Саме українська сторона вдалась до таких обмежень. Відтепер оформити автівку, ввезену для особистих потреб, можна виключно до наступних пунктах: ✔ На польському кордоні: "Угринів", "Грушів", "Смільниця", "Устилуг"; ✔ На словацькому кордоні: "М. Березний"; ✔ На угорському кордоні: "Давінкове", "Косіно". Та як виявилось, це не спрацювало і про це ЕП уже писала напередодні. За словами співрозмовника в економічному блоці уряду, волонтери з гуманітарними вантажами та військовою допомогою і надалі простоюють в чергах. Є декілька причин, чому так відбувається. По-перше, чимало українців порушують нові правила і приїжджають не на вказані пункти пропуску, і митники часто йдуть їм на зустріч, щоб не створювати заторів. По-друге, це ускладнює домовленості з країнами-сусідами щодо спрощеного режиму для окремих видів товарів. З тією ж Польщею, наприклад, вдалося з перших днів війни домовитися про максимальне пришвидшення та спрощення випуску вантажів гуманітарної допомоги, спрощення при переміщенні комерційних вантажів та створення окремих смуг руху для гуманітарних вантажів. Проте, зважаючи на таку майже рекордну кількість переміщень, і враховуючи, що чимало товарів, в тому числі і автівки, прямують до України без сплати податків, польська сторона відмовилась від попередньо досягнутих домовленостей. Відтак тепер гуманітарні вантажі тепер переміщуються в загальній черзі, потрібно більше часу на проходження пунктів пропуску, а від комерційних вантажів вимагають повний пакет документів для митного оформлення. Саме тому постало питання щодо скасування так званого "нульового мита" на авто і ще на рядл товарів, які перелічені в законопроєкті №7311.

Коли можуть ухвалити закон про скасування "нульового мита"? Коли саме приймуть закон, достеменно невідомо. Дати засідання Верховної Ради через можливі обстріли не розголошуються. За даними ЕП, це може статись в найближчі два тижні, а можливо навіть і в найближчі дні, якщо на митниці ситуація буде такою ж некерованою. Після ухвалення закону в будь-якому разі купувати імпортне авто буде уже пізно – документ набирає чинності відразу після опублікування. Утім наразі поки цього не сталось. Крім авто, в документі є і інші товарні позиції так званого "критичного імпорту", які можуть стати предметом дискусій щодо їх виведення з цього списку. У Верховній Раді та серед інших органів влади є група незгодних. Як далі будуть розвиватись події, поки важко сказати.

Але поки все працює. Як виїжджають за авто чоловіки, яким заборонено залишати країну? Так, поки цього не сталось, і закон не ухвалений. Зрештою ЕП радить вдаватися до виїзду за кордон за автівкою, або використовувати посередників для відповідних цілей, лише у випадку крайньої необхідності. Тобто, у випадку, якщо автівка реально втрачена і без неї не обійтись, або мета – доставляти машини на фронт. Як відомо, під час воєнного стану межі країни заборонено лишати чоловікам призовного віку. Тобто від 18 до 60 років. Хоча є і виключення. Крім жінок, обмеження не стосуються великого переліку чоловіків. За даними Державної прикордонної служби, серед них, зокрема ті, хто має відстрочку від призову, зняті з військового обліку через непридатність, батьки трьох і більше дітей віком до 18 років. Якщо через згадані обмеження неможливо виїхати особисто, і немає довірених осіб, яким перетин кордону дозволено, то єдиний варіант – залучення посередника. Українці зможуть безкоштовно розмитнити авто з ЄС. Як це буде працювати? Посередники – це компанії, які спеціалізуються на підборі, доставці та розмитненні автомобіля "під ключ". Особливо популярними їх послуги стали в останні роки, коли чимало українців купували машини на аукціонах в Сполучених Штатах, або в Південній Кореї.

Скільки коштує привезти машину з ЄС? За словами представника однієї з компаній-посередників, усе залежить від запиту та можливостей клієнта. Варіант 1. Клієнт приходить вже з посиланням на конкретне авто на одному з європейських майданчиків. Тоді лишається лише перевірити його стан та організувати доставку до кордону або до певного населеного пункту, на який вказує замовник. Тут вартість послуг посередника варіюється від 200 дол до 400 дол. Варіант 2. Є інші випадки, коли людина навіть не розуміє, що їй потрібно. Вона лише називає певну суму, відштовхуючись від якої посередник пропонує декілька варіантів на вибір. Тоді вартість послуг може сягати 600- 800 доларів. Втім вказані цінники, звісно, не межа – послуги окремих посередників можуть сягати і 1000 дол. Що зекономити на посередниках, деякі громадяни розглядають варіант купівлі авто через знайомих, які мають право перетину кордону. Цілком логічний крок, проте він містить свої "підводні камені", на які слід зважати. По-перше, весь процес пошуку та перевірки авто лягає на плечі довіреної особи. По-друге, треба розуміти, що окремі витрати, які входять до пакета послуг компаній-посередників, так само ляжуть на плечі замовника. Як самостійно купити і розмитнити "євробляху". Журналістський експеримент Серед них – витрати на проїзд до найближчої країни ЄС, що обійдеться у близько 150 євро. Сюди треба додати мінімум 100 євро – це вартість проживання в період, протягом якого підбиратиметься необхідне авто та оформлюватимуться відповідні документи. Крім цього необхідно оформити нотаріальну довіреність на людину, яка власне везтиме замовнику в Україні, а це ще 15-45 євро. Додаткові 100 євро підуть на пальне, і ще 50 євро доведеться сплатити за експортну декларацію (SAD – ЕП), проте її вимагають не на всіх митницях. Це необхідно уточнити у митного брокера.

Як отримати авто на кордоні? За декілька годин до перетину кордону необхідно передати дані про автомобіль та його майбутнього власника брокеру, який повинен скласти попередню митну декларацію, внести всі дані в реєстр митниці та відправити клієнту (особі, на яку реєструватиметься авто в Україні) номер декларації. За свої послуги брокери просять від 150 євро до 250 євро. При собі треба мати договір купівлі-продажу авто (у варіанті зі знайомим – довіреність), техпаспорт, закордонний паспорт та посвідчення водія.