Льготное растаможивание авто прекратится с 1 июля: Рада приняла закон
Верховная Рада приняла правительственный законопроект №7418, предусматривающий возврат пошлин и НДС на импортные товары и растаможку автомобилей (с 1 июля).
Законопроект поддержали сразу в двух чтениях (234 голоса), сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.
В правительстве заявляли, что в условиях военного положения, когда все доходы должны быть консолидированы для борьбы с агрессором, введение льгот на импорт товаров, не являющихся товарами первой необходимости и одновременно бюджетоформирующими, должно быть переоценено и пересмотрено.
Документом предлагается возобновить налогообложение, которое было отменено:
- для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;
- для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину;
- для транспортных средств, ввозимых гражданами.
В то же время предлагается освободить от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).
Напомним:
Кабинет министров предлагает вернуть пошлины на ввезенные в Украину авто для собственного пользования.
Налоговый комитет ВР рекомендовал Раде принять за основу и в целом правительственный законопроект №7418, предусматривающий возврат пошлин и НДС на импортные товары.
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Экономическая правда
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