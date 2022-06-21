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Льготное растаможивание авто прекратится с 1 июля: Рада приняла закон

Вторник, 21 июня 2022, 11:45 - Алексей Павлыш

Верховная Рада приняла правительственный законопроект №7418, предусматривающий возврат пошлин и НДС на импортные товары и растаможку автомобилей (с 1 июля).

Законопроект поддержали сразу в двух чтениях (234 голоса), сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

В правительстве заявляли, что в условиях военного положения, когда все доходы должны быть консолидированы для борьбы с агрессором, введение льгот на импорт товаров, не являющихся товарами первой необходимости и одновременно бюджетоформирующими, должно быть переоценено и пересмотрено.

 
фото: Telegram Ярослава Железняка

Документом предлагается возобновить налогообложение, которое было отменено:

  • для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;
  • для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину;
  • для транспортных средств, ввозимых гражданами.

В то же время предлагается освободить от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

Напомним:

Кабинет министров предлагает вернуть пошлины на ввезенные в Украину авто для собственного пользования.

Налоговый комитет ВР рекомендовал Раде принять за основу и в целом правительственный законопроект №7418, предусматривающий возврат пошлин и НДС на импортные товары.

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