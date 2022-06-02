НБУ предлагает ввести дополнительный импортный сбор на некритические категории импорта
В Нацбанке предлагают, помимо возврата к налогообложению импорта, ввести дополнительный импортный сбор на позиции некритического импорта.
Об этом в ходе брифинга, на котором объявили о повышении учетной ставки до 25%, заявил замглавы НБУ Юрий Гелетий.
"Нужно сначала вернуться к налогообложению импорта – и мы надеемся, что эта инициатива будет реализована парламентом, – а также ввести дополнительный импортный сбор на некритические категории импорта", – сказал Гелетий.
По его словам, эти шаги будут стимулировать поступление в госбюджет и позволят поддержать украинского производителя. Также это снизит давление на денежный рынок.
В то же время, заместитель главы НБУ Сергей Николайчук добавил, что система критического импорта хорошо сработала в первые месяцы войны, когда позволила ограничить спрос на валюту по отдельным направлениям.
Но после того, как экономика начала восстанавливаться, этот механизм начал тормозить ее восстановление.
Именно с этим было связано добавление многих позиций в список критического импорта со стороны Минэкономики", - резюмировал Николайчук.
Напомним:
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