НБУ предлагает ввести дополнительный импортный сбор на некритические категории импорта

В Нацбанке предлагают, помимо возврата к налогообложению импорта, ввести дополнительный импортный сбор на позиции некритического импорта.

Об этом в ходе брифинга, на котором объявили о повышении учетной ставки до 25%, заявил замглавы НБУ Юрий Гелетий.

"Нужно сначала вернуться к налогообложению импорта – и мы надеемся, что эта инициатива будет реализована парламентом, – а также ввести дополнительный импортный сбор на некритические категории импорта", – сказал Гелетий.

По его словам, эти шаги будут стимулировать поступление в госбюджет и позволят поддержать украинского производителя. Также это снизит давление на денежный рынок.

В то же время, заместитель главы НБУ Сергей Николайчук добавил, что система критического импорта хорошо сработала в первые месяцы войны, когда позволила ограничить спрос на валюту по отдельным направлениям.

Но после того, как экономика начала восстанавливаться, этот механизм начал тормозить ее восстановление.

Именно с этим было связано добавление многих позиций в список критического импорта со стороны Минэкономики", - резюмировал Николайчук.

Напомним:

Кабинет министров предлагает вернуть пошлины на ввезенные в Украину авто для собственного пользования: внес в Верховную Раду законопроект о возврате всех пошлин и НДС на импортные товары.

Читайте также: Нулевое растаможивание авто прикроют. Когда это может произойти и почему власть передумала

Экономическая правда